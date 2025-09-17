Bé Đ.G.L (9 tuổi, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa) vào Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng ngộ độc nặng sau ăn ốc biển chưa rõ loại.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 21h ngày 14/9, bé L. ăn ốc biển không rõ nguồn gốc. Đến gần 4h ngày 15/9, bé bắt đầu có dấu hiệu bất thường như nôn ói, nói sảng, lơ mơ và không đáp ứng khi được gọi hỏi. Gia đình lập tức đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, trẻ rơi vào tình trạng nguy kịch hôn mê sâu, thở ngáp, sau đó ngưng thở, nhịp tim chậm dần. Ngay lập tức, bé được cấp cứu và chuyển lên Khoa Nhi tiếp tục điều trị. Bệnh nhi được chẩn đoán suy tuần hoàn, rối loạn khí máu và mất cân bằng kiềm toan. Các bác sĩ nghi ngờ bé bị ngộ độc do độc tố từ ốc.

Bé L. được điều trị hồi sức tích cực, thở máy xâm lấn, ổn định huyết động, điều chỉnh khí máu và cân bằng dịch. Sau 8 giờ điều trị tích cực, tình trạng của bé dần cải thiện, bé tỉnh lại, hô hấp và huyết động ổn định. Đến 16/9, bé đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể uống sữa và thở khí trời. Dự kiến, bệnh nhi sẽ được xem xét xuất viện vào ngày 17/9.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, ốc biển là loại thực phẩm phổ biến nhưng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, thậm chí gây tử vong. Một số loài ốc biển chứa độc tố nguy hiểm như Saxitoxin và Tetrodotoxin do ăn phải tảo độc.

Các triệu chứng ngộ độc thường xuất hiện nhanh, từ 20 phút đến 3 giờ sau khi ăn, bao gồm tê, rát bỏng ở môi, lưỡi, đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, đau đầu, chóng mặt, đi đứng loạng choạng, nặng hơn là rối loạn ý thức, liệt, hôn mê hoặc ngưng thở. Hiện nay, chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho các trường hợp ngộ độc do hai loại độc tố này.

Để phòng tránh ngộ độc từ hải sản, bác sĩ Huy khuyến cáo:

- Không ăn các loại hải sản đã được cơ quan chức năng cảnh báo có độc tố như cá nóc, ốc bùn răng cưa, ốc mặt trăng, cua trứng hoa, mực đốm xanh...

- Tránh tiêu thụ hải sản lạ, chưa từng ăn hoặc chưa rõ nguồn gốc.

- Chỉ mua hải sản tại các cơ sở uy tín, đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Nếu xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn ói, chóng mặt, đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn hải sản, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.

Đi cấp cứu vì ăn quá nhiều hàu Người đàn ông 40 tuổi cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, khó thở, sốt cao kéo dài sau khi ăn nhiều hàu sống.

Người đàn ông bất ngờ ngừng tim sau khi đi bộ vào khoa cấp cứu Người đàn ông 39 tuổi đi bộ một mình vào khoa cấp cứu và bất ngờ ngưng tim - ngưng thở. Các y bác sĩ tích cực hồi sức ngừng tuần hoàn để cứu bệnh nhân.