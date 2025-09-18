Mới đây, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc, Trung tâm Y tế Khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ) đã tiếp nhận và điều trị cho người bệnh H.L (18 tuổi, trú tại Võ Miếu, Phú Thọ) nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, thở nhanh, môi và đầu chi tím tái, toàn thân nổi ban đỏ, mẩn ngứa.

Người nhà cho biết trước khi nhập viện, chị L. đã ăn nhộng ong và có tiền sử dị ứng hải sản.

Ngay sau khi tiếp nhận, kíp trực đã nhanh chóng tiến hành xử trí cấp cứu theo đúng phác đồ chống sốc phản vệ của Bộ Y tế. Nhờ phát hiện sớm và điều trị kịp thời, hiện tại bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo và xuất viện sau 2 ngày điều trị và theo dõi.

Các bác sĩ khuyến cáo cộng đồng nên thận trọng với các món ăn “lạ miệng” như nhộng ong, nhộng tằm… bởi đây là những thực phẩm dễ gây dị ứng mạnh, đặc biệt với người có cơ địa dị ứng hoặc từng phản ứng với hải sản, trứng, sữa, lạc…

Đối với nhộng tằm, đây là món ăn rất giàu chất đạm, các vitamin A, B1, B2, PP, C... và các chất khoáng như canxi, phốt pho... So với các loại thịt, cá thường dùng, giá trị dinh dưỡng của nhộng tằm không thua kém. Hàm lượng protein trong bột nhộng tằm cao tới 73,5%, gồm nhiều axit amin quan trọng. Trong 100g nhộng tằm có 79,7g nước, 13g protein; 6,5g lipid và cung cấp tới 206 calo. Tuy nhiên, nếu thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc bảo quản không đúng cách có thể gây ra ngộ độc, dị ứng.

Sau khi ăn, nếu xuất hiện các dấu hiệu như: mẩn ngứa, nóng bừng da, buồn nôn, khó thở, chóng mặt, người dân cần đặc biệt lưu ý - bởi đây có thể là phản ứng dị ứng hoặc dấu hiệu khởi phát của sốc phản vệ, một tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Bé gái cấp cứu lúc sáng sớm sau vài giờ ăn ốc Sau khi ăn ốc biển vài giờ, bé gái ở Nha Trang bất ngờ nôn ói, rối loạn ý thức và hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc do ăn hải sản chứa độc tố.

Đi cấp cứu vì ăn quá nhiều hàu Người đàn ông 40 tuổi cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, khó thở, sốt cao kéo dài sau khi ăn nhiều hàu sống.