Ông N.V.H (trú tại phường Vũng Tàu, TPHCM) đang cùng vợ ăn ly chè thì bất ngờ bị cơn đau bụng ập tớ, đau dữ dội nên ông được đưa vào cơ sở y tế gần đó cấp cứu.

Khi đó, các bác sĩ đánh giá có tổn thương ở thận, nghi ngờ ung thư. Hai vợ chồng ông H. đón xe lên một bệnh viện lớn ở thành phố kiểm tra, kết quả có khối u thận đúng như chẩn đoán ban đầu.

“Bác sĩ nói khối u lớn lắm, phải mổ ngay, nhưng tôi bán tín bán nghi vì trước giờ vẫn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì”, ông H. nói.

Để chắc chắn hơn, vợ chồng ông đến một bệnh viện khác kiểm tra một lần nữa. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy, ông H. có một khối u ở thận trái kích thước 6cm, nằm ở 1/3 giữa thận, lấn sâu vào xoang thận, ung thư tế bào thận.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tân Cương, chuyên khoa Tiết niệu – Thận học, cho biết với trường hợp của ông H. phẫu thuật cắt thận bán phần có nguy cơ không lấy hết được khối u do kích thước lớn, gần mạch máu rốn thận, có nguy cơ sẽ làm tổn thương các cấu trúc bên trong xoang thận như các mạch máu thận và bể thận. Do đó, phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhất là phẫu thuật nội soi cắt thận triệt căn. Ca phẫu thuật có robot hỗ trợ cắt thận tận gốc qua ổ bụng cho bệnh nhân.

Vợ ông H. nói “nếu không có ly chè, chắc không biết chồng bị bệnh” do trước giờ chồng bà rất khỏe mạnh, không có triệu chứng nào nghi ngờ mắc bệnh, thỉnh thoảng chỉ bị tiêu chảy, ho nhưng nghĩ do hút nhiều thuốc lá.

Theo bác sĩ Cương, ung thư tế bào thận là loại ung thư thường gặp nhất, chiếm khoảng 85% các trường hợp ung thư thận. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng, thường được phát hiện tình cờ qua siêu âm hoặc chụp cắt lớp vi tính.

Khi xuất hiện các triệu chứng như tiểu ra máu, đau hông lưng, sốt không rõ nguyên nhân, sờ thấy khối u bụng… thì ung thư đã tiến triển, có thể đã xâm lấn xung quanh thận và di căn đến hạch bạch huyết hoặc các cơ quan khác.

