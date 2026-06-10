MS 2026.151

Mẹ trẻ ôm con chạy chữa nơi xứ người

Ngoài ô cửa kính phòng cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, mỗi lần nhìn thấy con gái nhỏ Nguyễn Như Quỳnh chưa đầy 2 tuổi nằm lặng lẽ trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Quý (SN 1993, ở tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Dân, tỉnh Quảng Trị) lại không cầm được nước mắt.

Sau hàng loạt xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán bé Nguyễn Như Quỳnh mắc chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh

Chị Quý nghẹn ngào kể, vì kinh tế gia đình quá khó khăn, hai vợ chồng chị phải vay mượn tiền đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc với hy vọng cải thiện cuộc sống. Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập xuống ngay sau khi chị sinh bé Quỳnh.

Khi Như Quỳnh được 2 tháng tuổi, chị đưa con đi tiêm phòng lao. Khoảng một tháng sau, vết tiêm bắt đầu nhiễm trùng nghiêm trọng, cơ thể bé rơi vào sốc phản vệ nguy kịch.

“Đó là quãng thời gian kinh hoàng nhất cuộc đời tôi. Giữa nơi đất khách quê người, tôi ôm con chạy khắp các bệnh viện chỉ mong cứu được con”, chị Quý bật khóc nhớ lại.

Suốt 5 tháng điều trị tại Hàn Quốc, Như Quỳnh phải duy trì sự sống bằng những loại kháng sinh mạnh. Qua quá trình thăm khám, các bác sĩ phát hiện bé mang đột biến gen nguy hiểm liên quan đến bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh.

Khi nghe thông báo chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình, tháng 7/2025, người mẹ trẻ đành ôm con trở về Việt Nam điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau hàng loạt xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán bé Quỳnh mắc chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh.

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Nhi Trung ương), bé Nguyễn Như Quỳnh đang điều trị căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh với tiên lượng nặng. Để duy trì sự sống, bé cần được ghép tế bào gốc trong thời gian sớm nhất.

Cách duy nhất để cứu bé Quỳnh là ghép tế bào gốc với số tiền lên tới cả tỷ đồng

“Với căn bệnh này, cơ thể bé gần như không có khả năng chống lại vi khuẩn, virus và nấm. Những vết thương nhỏ cũng rất khó lành, nguy cơ tử vong luôn cận kề. Nếu không ghép tế bào gốc, các vết thương của con sẽ khó hồi phục. Nghe bác sĩ nói mà chân tay tôi rụng rời”, chị Quý nghẹn ngào.

Từ đó đến nay, bé Quỳnh gắn liền với kim tiêm, thuốc men và những tháng ngày sống trong phòng cách ly vô trùng. Một cái chạm tay hay một hơi thở từ người bình thường cũng có thể trở thành mối nguy hiểm với tính mạng của con.

Tháng 10/2025, bệnh tình chuyển biến nặng, bé được chuyển sang Bệnh viện Phổi Trung ương điều trị. Sau thời gian ngắn có dấu hiệu hồi phục, bé Quỳnh được về nhà đúng 7 ngày thì bất ngờ suy hô hấp nặng. Quỳnh lại vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

Hiện tại, sau nhiều lần chuyển viện và điều trị hạch ở má, Như Quỳnh đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chờ đợi cơ hội được ghép tế bào gốc - hy vọng cuối cùng để giữ lại sự sống.

Do thời gian dài nằm viện, truyền thuốc và chịu đựng đau đớn triền miên nên đã gần 2 tuổi nhưng bé mới chỉ bập bẹ được vài tiếng nói chưa tròn câu.

Nợ chồng chất, gia đình kiệt quệ

Từ ngày theo con vào viện, chị Quý phải nghỉ việc hoàn toàn để túc trực chăm con nên không còn bất kỳ nguồn thu nhập nào. Con trai lớn của chị là Nguyễn Gia Huy (SN 2015) đành gửi cho bà ngoại ở Quảng Trị chăm sóc.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Long (SN 1986, chồng chị) vẫn cố gắng bám trụ ở Hàn Quốc làm việc kiếm tiền chữa bệnh cho con. Thế nhưng công việc bấp bênh, có thời điểm thất nghiệp kéo dài, người cha chỉ biết nghẹn ngào nhìn con gái nhỏ chằng chịt dây truyền dịch qua màn hình điện thoại.

Chị Quý cho biết, tổng chi phí điều trị cho bé Quỳnh đến nay đã vượt quá 1 tỷ đồng. Riêng 5 tháng điều trị tại Hàn Quốc đã tiêu tốn khoảng 860 triệu đồng. Khi về Việt Nam, dù bé có bảo hiểm y tế hỗ trợ nhưng vì đây là bệnh hiếm nên gia đình vẫn phải chi trả nhiều loại thuốc đặc trị ngoài danh mục rất đắt đỏ.

“Bác sĩ nói muốn cứu con thì phải ghép tế bào gốc. Nhưng chi phí cho ca ghép khoảng từ 1 đến 1,5 tỷ đồng. Gia đình tôi giờ đã kiệt quệ hoàn toàn, vay mượn khắp nơi mà vẫn chưa đủ tiền cứu con, trong khi bệnh của con mỗi ngày một nặng hơn”, chị Quý bật khóc.

Được biết, đến nay gia đình đã vay nợ hơn 500 triệu đồng. Với một gia đình lao động nghèo, số tiền cả tỷ đồng để ghép tế bào gốc là điều ngoài sức tưởng tượng.

Bệnh của bé Quỳnh ngày càng nặng, không xoay xở được tiền để cứu con, chị Qúy bất lực hoàn toàn

Ông Nguyễn Văn Ngái, Tổ trưởng tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Dân, xác nhận: “Cháu Nguyễn Như Quỳnh là con của vợ chồng chị Nguyễn Thị Quý và anh Nguyễn Văn Long, là công dân tại địa phương. Vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị Quý phải tha hương mưu sinh. Nay cháu bé bệnh nặng, rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cháu Quỳnh có cơ hội sống”.

Bạn đọc giúp bé Nguyễn Như Quỳnh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.151 (bé Nguyễn Như Quỳnh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Quý (mẹ của bé Như Quỳnh) theo địa chỉ: Tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Dân, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0987 610 067.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.