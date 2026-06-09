MS 2026.150

Bốn năm trước, chồng bà Chính qua đời vì bệnh ung thư trực tràng, để lại khoản nợ hơn 80 triệu đồng. Bốn mẹ con bà lủi thủi trong căn nhà dựng tạm bên con kênh nhỏ ở ấp 2, xã Thanh Bình. Không muốn các con thiệt thòi, dù sức khỏe không tốt, bà Chính vẫn cố gắng đi làm thuê từ sáng sớm đến tối muộn để mưu sinh.

Do biến chứng bệnh tiểu đường buộc phải cắt bỏ 1 bên chân, bà Chính chỉ mong có thể lắp chân giả để không trở thành gánh nặng cho con cái

Thế nhưng, vào một buổi tối tháng 5 vừa qua, bệnh tiểu đường của bà bất ngờ chuyển biến nặng, bà Chính được chuyển từ bệnh viện tỉnh lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị. Do biến chứng nghiêm trọng, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ chân phải để giữ tính mạng cho bà.

Chứng kiến người mẹ từng lành lặn, tần tảo nay trở nên tàn phế, anh Hùng nghẹn ngào nói: “Mẹ tôi đã chịu quá nhiều bất hạnh. Làm con chưa kịp báo hiếu, giờ lại thấy mẹ đau đớn thế này, tôi chỉ ước có thể chịu đau thay mẹ, trả lại cho mẹ một chân".

Trong gia đình lúc này, anh Hùng là chỗ dựa chính. Con gái thứ hai của bà Chính hiện làm công nhân xa nhà, con gái út mới học lớp 1.

Từ ngày bà Chính nhập viện, anh Hùng phải vào viện chăm sóc mẹ nên thường xuyên nghỉ làm, thu nhập gần như không có.

Để có tiền điều trị cho mẹ, anh phải vay mượn khắp nơi mới xoay được 20 triệu đồng. Thế nhưng, so với chi phí điều trị và thuốc men kéo dài, số tiền ấy chẳng thấm vào đâu. Anh tiếp tục nhờ người quen đứng ra vay thêm. Đến nay, số nợ để chữa bệnh cho mẹ đã lên gần 90 triệu đồng.

“Tôi còn sức khỏe thì còn cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng điều tôi mong nhất là mẹ có thể đi lại được. Chỉ cần thấy mẹ vui vẻ thì bao nhiêu cực khổ tôi cũng chịu được. Giá như tôi có điều kiện lắp chân giả cho mẹ để mẹ có thể đi lại bình thường thì tốt biết mấy”, anh Hùng rầu rĩ.

Sau khi cắt bỏ một bên chân, bà Chính tạm thời được xuất viện về nhà để vệ sinh vết mổ, uống thuốc và tái khám theo chỉ định của bác sĩ. Riêng tiền thuốc và dụng cụ vệ sinh vết thương, mỗi đợt chi phí khoảng gần 3 triệu đồng - số tiền này quá sức đối với gia đình bà lúc này. Vì vậy, ước mơ có được chiếc chân giả với bà Chính là quá xa vời.

Từ ngày bà Chính đổ bệnh, anh Hùng phải thường xuyên nghỉ làm để chăm mẹ khiến nguồn thu nhập của gia đình không còn

Nhìn con trai tất bật chăm sóc mình từng bữa ăn, giấc ngủ, bà Chính chỉ biết thở dài. Bà cũng mong có thể lắp chân giả để không trở thành gánh nặng cho con, đồng thời có thể làm việc gì đó phụ con trả nợ.

Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng ấp 2, xã Thanh Bình xác nhận: “Mấy mẹ con bà Chính sống trong căn nhà dựng tạm cạnh con kênh nhỏ. Sau khi chồng mất, bà Chính lại đổ bệnh, phải điều trị tại bệnh viện lớn rất tốn kém. Hoàn cảnh gia đình bà Chính rất khó khăn. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, cộng đồng chung tay giúp đỡ mẹ con bà Chính vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Bạn đọc giúp bà Đặng Thị Bé Chính có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.150 (bà Đặng Thị Bé Chính) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Phạm Hùng (con trai bà Chính) theo địa chỉ: Ấp 2, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại: 0342131241

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