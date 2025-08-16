Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM), cho biết - vừa qua, bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tiếp nhận bé gái H.C.T (26 tháng tuổi, trú ở xã Cần Đước, Tây Ninh) vào cấp cứu với chấn thương ở hàm mặt.

Theo người nhà, trước khi nhập viện 2 giờ, mẹ chở bé T. bằng xe tay ga nhưng cho ngồi phía trước, khi tới nhà, mẹ xuống xe, hạ chân chống xe nhưng xe nổ máy. Lúc này bé gái vô tình vịn vào tay ga làm xe lao thẳng vào hàng rào cửa sắt phía trước, mặt đập vào hàng rào, bụng ngực đập vào vô lăng trước. Sau va chạm, trẻ tỉnh, khóc, có vết thương vùng mắt, môi phức tạp, chảy máu nhiều nên người nhà lập tức đưa trẻ nhập Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Theo bác sĩ Tiến, tình trạng lúc nhập viện, trẻ tỉnh, tiếp xúc được, vẻ hốt hoảng, môi hồng, phổi phế âm đều 2 bên, bụng mềm, cổ mềm.

Ghi nhận vết thương phức tạp mắt trái, rách mí trên và dưới, đang rỉ ít máu, rách môi dưới phải kích thước rộng. CT scan đầu ngực bụng, may mắn không có tổn thương nhãn cầu, không có tổn thương nội sọ, có dập phổi trái ít, không có tổn thương nội tạng trong ổ bụng. Bác sĩ chẩn đoán vết thương phức tạp vùng mắt trái, môi dưới phải, dập phổi trái, do tai nạn xe tay ga, giờ thứ 2.

Trẻ được cầm máu vết thương, tiêm huyết thanh kháng uốn ván, tiêm ngừa uống ván, kháng sinh, giảm đau, rửa vết thương, khâu phục hồi vết thương mí mắt trái và môi dưới phải. Kết quả sau 5 ngày điều trị tình trạng trẻ cải thiện dần, vết thương sạch khô, thị lực 2 mắt trẻ bình thường.

Qua trường hợp này, bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh khi đi xe gắn máy chở con nhỏ, cần cột dây đai an toàn. Nếu chở con phía trước thì lót miếng đệm hoặc gối trên vô lăng để tránh tổn thương trẻ khi va chạm. Khi dừng xe, xuống xe người cầm lái phải tắt máy và đưa trẻ xuống xe để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

