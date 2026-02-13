Ngày 13/2, thông tin từ UBND xã Bình Minh cho biết, chính quyền địa phương đang làm các thủ tục và thông báo tìm kiếm thân nhân cho bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà dân tại địa phương.

Bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà dân. Ảnh: XD

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 12/2, người dân ở xóm 7A Tây, xã Bình Minh, nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ ở trước cửa nhà nên chạy ra thì phát hiện một bé trai bị bỏ vào sọt nhựa. Lúc này, trên người bé mặc quần áo và quấn tã bằng khăn.

Đặc biệt, trên người cháu bé có tờ giấy viết bằng tay với nội dung: “Cháu sinh bé khi tuổi còn quá trẻ nên không đủ khả năng nuôi bé, vậy tha thiết mong muốn ai đón được bé nuôi dạy bé nên người... bé sinh ngày 18/1/2026 dương lịch. Cháu tha thiết cảm ơn”.

Tờ giấy ghi lại thông tin của bé trai. Ảnh: XD

Nhận được tin báo, công an xã, và cán bộ y tế đã có mặt để đưa bé đi thăm khám sức khỏe và làm các thủ tục liên quan.

Hiện sức khỏe của bé trai bình thường, khỏe mạnh và đang được nhà chùa tại địa phương chăm sóc. Chính quyền địa phương cũng đã thông báo tìm kiếm thân nhân cho cháu bé theo quy định.