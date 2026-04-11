MS 2026.091

Bé trai Y Vĩ Cil (SN 2023) là con thứ ba của vợ chồng anh Y Lực Pang Taih (SN 1992) và chị H Hoa Cil (SN 1996), trú tại xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình làm nông, cuộc sống vốn đã chật vật, cố gắng lắm cũng chỉ đủ ăn qua ngày.

Khi bé Vĩ Cil chào đời, cả gia đình vỡ òa trong niềm vui. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, biến cố bất ngờ ập đến.

Rưng rưng hai hàng nước mắt, chị Hoa Cil giãi bày: “Ba ngày sau khi con chào đời, gia đình phát hiện da con vàng bất thường. Ban đầu, vợ chồng tôi nghĩ con chỉ bị vàng da sinh lý như nhiều trẻ sơ sinh khác. Sau đó, tình trạng ngày càng nặng, chúng tôi đưa con đi khám mới bàng hoàng nhận tin con bị teo mật bẩm sinh”. Đây là căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến xơ gan và tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Hai tháng tuổi, Cicl được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt mật để duy trì sự sống. Ca mổ thành công nhưng con đường điều trị sau đó vẫn còn rất dài.

Từ khi lọt lòng, bé Vĩ Cil đã phải chịu nhiều đau đớn từ căn bệnh quái ác

Từ đó, tuổi thơ của bé gắn liền với bệnh viện. Bé Vĩ Cil phải cai sữa mẹ sớm, chuyển sang sử dụng loại sữa đặc biệt phù hợp với bệnh. Do bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa, lại có sức đề kháng kém nên bé thường xuyên suy dinh dưỡng. Những đợt tái khám, nhập viện liên tiếp trở thành nỗi ám ảnh thường trực của gia đình.

Nhìn con trai nhỏ bé, chị Hoa Cil nghẹn ngào: “Thấy con còn quá nhỏ mà phải chịu đau đớn, tôi chỉ biết khóc. Nhiều hôm vừa về tới quê, con lại phải quay lại viện, thời gian ở viện còn nhiều hơn ở nhà. Mỗi lần về nhà, nhiều người khuyên tôi bỏ con, nhưng làm sao tôi nỡ…”.

Thương con, vợ chồng chị đưa con đi điều trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Dù đã cố gắng chạy chữa, tình trạng của bé vẫn chuyển biến xấu. Hiện bé bị xơ gan giai đoạn cuối, thường xuyên gặp các biến chứng nguy hiểm như sốt cao, xuất huyết tiêu hóa, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Mới đây, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), các bác sĩ cho biết bé cần được ghép gan để có cơ hội sống.

“Suốt 3 năm chạy chữa cho con, số tiền vay mượn đã lên tới hơn 300 triệu đồng. Nhưng chỉ cần bác sĩ nói con còn cơ hội, vợ chồng tôi vẫn cố gắng đến cùng”, chị nói trong nước mắt.

Tuy nhiên, đi kèm hy vọng là chi phí khiến gia đình gần như gục ngã. Ca ghép gan có chi phí từ 600–700 triệu đồng, chưa kể thuốc men và chăm sóc hậu phẫu kéo dài. Với một gia đình nông dân nghèo ở buôn làng Đắk Lắk, đây là khoản tiền gần như không thể với tới.

“Biết hoàn cảnh khó khăn, phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Nhi đồng 2) đã kêu gọi hỗ trợ chi phí ghép gan cho gia đình. Nhưng chặng đường phía trước vẫn còn rất dài, chúng tôi phải tự lo liệu nhiều khoản”, chị Hoa Cil chia sẻ.

Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội bệnh viện Nhi đồng 2, sau ca ghép gan, sức khỏe của bé có tiến triển. Hiện bé Vĩ Cil vẫn đang được theo dõi sát sao, nếu tình trạng ổn định, bé sẽ được xuất viện sớm.

Tuy nhiên, chi phí hậu phẫu rất tốn kém, bé vẫn phải tái khám định kỳ hàng tháng và sử dụng thuốc lâu dài với chi phí lớn, dao động khoảng 10–15 triệu đồng mỗi tháng.

Thương con, vợ chồng chị Hoa Cil không dám bỏ qua 1% cơ hội cứu con

Ông Hoàng Thanh Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Phơi cho biết, gia đình chị Hoa Cil thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương, có 8 nhân khẩu, nguồn thu nhập chính phụ thuộc vào công việc làm thuê của anh Pang Taih. Việc con trai út mắc bệnh nặng khiến kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ.

“Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay giúp đỡ để cháu bé có cơ hội vượt qua bệnh tật”, ông Bé bày tỏ.

Bạn đọc giúp bé Y Vĩ Cil có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.091 (bé Y Vĩ Cil) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị H Hoa Cil (mẹ của bé Vĩ Cil) theo địa chỉ: Buôn Jiê Yúk, xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại: 0389900925

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.