Ngày 31/3, trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch UBND xã Bình Giã (TPHCM), xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh bên mương nước trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, trong lúc lấy nước tưới ruộng, người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ bên mương nước, gần khu vực nghĩa trang Phi Lộc (ấp Lộc Hòa, xã Bình Giã).

Sau đó, người dân dùng khăn quấn thi thể, đưa lên khu vực nghĩa trang và trình báo cơ quan chức năng.

Người dân phát hiện thi thể cháu bé. Ảnh: Lạc Sơn

Thời điểm phát hiện, thi thể cháu bé còn dây rốn, trên người có nhiều vết trầy xước. Qua kiểm tra ban đầu, cháu là bé trai, nặng khoảng 3kg, nghi mới chào đời và bị bỏ rơi.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Giã đã đến bảo vệ hiện trường, ghi nhận thông tin ban đầu, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.