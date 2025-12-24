Sáng ngày 24/12/2025, Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của em Phạm Thị Cẩm Tiên, nhân vật trong bài viết: “Thiếu 100 triệu cứu con gái 16 tuổi nguy kịch, ông bố đơn thân cầu cứu cộng đồng”.

Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều (24/12), ông Phạm Hoàng Sơn (cha của Cẩm Tiên) đã liên hệ tới Báo VietNamNet thông báo con gái ông đã không qua khỏi và ngỏ ý xin ngừng nhận ủng hộ từ bạn đọc để nhường cho những hoàn cảnh khó khăn khác.

Tuổi thơ Cẩm Tiên chịu nhiều thiệt thòi khi thiếu hơi ấm của mẹ. Đầu tháng 12 vừa qua, sau những cơn ho không dứt kèm theo sốt cao, em được bố đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM). Ngay sau đó em được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng sốc nhiễm trùng từ đường hô hấp, viêm phổi nặng và suy đa tạng.

Bệnh tình trở nặng, Cẩm Tiên phải nằm viện dài ngày. Không có BHYT, phải thở máy và dùng thuốc đặc trị nên chi phí mỗi ngày của Cẩm Tiên khoảng 10 triệu đồng khiến ông Sơn không còn khả năng xoay xở. Ông tha thiết mong cộng đồng giúp đỡ để cứu con gái. Tuy nhiên, sau một cơn co giật chiều 24/12, Cẩm Tiên đã không qua khỏi.

“Tôi chân thành cảm ơn bạn đọc và các nhà hảo tâm đã quan tâm tới cháu Tiên. Tuy nhiên, hiện con tôi đã qua đời, vì vậy, thông qua Báo VietNamNet, tôi xin ngừng nhận tấm lòng của mọi người giúp đỡ cho con gái. Từ ngày 25/12/2025, nếu bạn đọc vẫn tiếp tục ủng hộ, xin nhờ Báo chuyển cho các hoàn cảnh khó khăn khác mà Báo đang kêu gọi giúp đỡ”, ông Sơn đau buồn nói.