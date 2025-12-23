MS 2025.347

Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Hoài Nam (SN 1966), trú tại thôn Thanh Phúc, xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh. Người phụ nữ này đang ngày ngày chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn nặng, nhưng điều khiến bà lo sợ nhất không phải là cái chết, mà là tương lai mịt mù của hai người con mắc hội chứng Down khi bà không còn trên đời.

Hai người con của bà Nam là anh Nguyễn Văn Khánh và chị Nguyễn Thị Hoài đều mắc hội chứng Down. Ảnh: Sỹ Thông

Hai người con của bà Nam là anh Nguyễn Văn Khánh (SN 1992) và chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1996) mắc hội chứng Down từ nhỏ nên chỉ có nhận thức như những đứa trẻ, không có khả năng tự kiểm soát hành vi. Suốt ngày, hai anh em bỏ đi lang thang, khi về nhà lại đập phá mọi thứ, ngày nào bà Nam cũng phải thu dọn trong sự bất lực.

“Các con chẳng biết gì, tôi vừa chắt chiu mua được vài cái ấm chén, cốc uống nước thì hai đứa lại đập vỡ, ném khắp nhà…”, bà Nam nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Trong hai người con, bệnh tình của chị Hoài nặng hơn. Chị bị tăng động, không lúc nào chịu ngồi yên. Chỉ cần bà Nam sơ ý, chị Hoài lại mở cửa bỏ đi khắp nơi. Việc di chuyển của chị rất khó khăn, chị phải chống hai tay xuống đất, đầu cúi về phía trước mỗi khi bước đi.

Bi kịch của gia đình lên đến đỉnh điểm vào năm 2015. Khi đó, bà Nam nhập viện mổ ruột thừa. Chỉ ba ngày sau ca phẫu thuật của bà, ông Nguyễn Tôn Pháp (chồng bà Nam), trụ cột duy nhất của gia đình, vì quá tuyệt vọng trước hoàn cảnh nên đã tự vẫn.

Mỗi lần di chuyển, chị Hoài phải chống hai tay xuống đất, đầu dúi về phía trước. Ảnh: Sỹ Thông

Nhắc lại ký ức đau lòng ấy, bà Nam không kìm được nước mắt: “Trước khi mất, ông ấy nói với tôi rằng gia đình mình như thế này thì trước sau gì cũng không sống nổi, nên ông ấy đi trước. Ông ấy đi rồi, để lại mình tôi gồng gánh tất cả…”.

Mất chồng, một mình bà Nam phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” làm lụng quần quật để nuôi hai người con bệnh tật. Thế nhưng, tai ương vẫn chưa buông tha. Năm 2019, trong một lần thăm khám ở bệnh viện, bà bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn nặng, sức khỏe suy yếu, gần như không còn khả năng lao động.

Từ khi phát hiện bệnh, cứ 3 tháng bà lại vào Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà (Phường Nam Hồng, Hà Tĩnh) để điều trị. Chi phí mỗi lần vào viện khoảng 3 triệu đồng tiền thuốc.

Nợ nần cứ tăng dần sau những lần điều trị bệnh, bữa ăn hằng ngày của ba mẹ con bà cũng chật vật. “Tôi chết cũng được, chỉ lo sau này không còn ai chăm sóc cho hai đứa con…”, người mẹ nói trong chua xót.

Hiện nay, nguồn sống duy nhất của ba mẹ con là khoản trợ cấp khuyết tật khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng. Để có gạo ăn, bà Nam vẫn nhận khoán 4 sào ruộng và xin thêm 2 sào từ bên ngoại. Thế nhưng, do sức khỏe yếu, mọi việc cấy cày, gặt hái đều phải trông chờ vào sự giúp đỡ của người thân và bà con lối xóm.

Hoàn cảnh ba mẹ con bà Nam cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Ảnh: Sỹ Thông

Ông Hoàng Thanh Đậu, Trưởng thôn Thanh Phúc cho biết, gia đình bà Nam rất hoàn cảnh. Mỗi mùa vụ, người dân trong thôn đều tranh thủ giúp cày bừa, thu hoạch ruộng cho bà.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Cao Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Đồng cho hay, qua rà soát các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, trường hợp của bà Nam rất cần sự trợ giúp của cộng đồng để mẹ con bà vượt qua nghịch cảnh.

Bạn đọc giúp đỡ bà Nguyễn Thị Hoài Nam có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.347 (bà Nguyễn Thị Hoài Nam) Bạn đọc có thể giúp đỡ trực tiếp bà Nguyễn Thị Hoài Nam: thôn Thanh Phúc, xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0989531106