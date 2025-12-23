Anh Nguyễn Nhật Hào (SN 1998, ở đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang) là nhân vật trong bài viết: “Sau 5 năm chạy thận, chàng trai lại đối mặt với ung thư, gia đình khánh kiệt”.

Bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ anh Nguyễn Nhật Hào số tiền 84.866.286 đồng để anh có thêm động lực điều trị bệnh

Trong buổi thăm khám từ thiện của đoàn y bác sĩ TPHCM tại đảo Thổ Châu, anh Hào mới biết mình bị suy thận. Bác sĩ khuyên anh vào đất liền khám chuyên sâu. Sau khi anh khăn gói vào TPHCM khám bệnh, kết quả anh bị suy thận giai đoạn cuối.

Kể từ đó, hành trình chạy thận mỗi tuần 3 buổi kéo dài trong suốt 5 năm trời. Tưởng chừng bệnh tình có phần thuyên giảm, nhưng một lần nữa số phận lại thử thách anh. Sức khỏe ngày càng yếu, qua thăm khám, bác sĩ nghi ngờ có khối u và chuyển anh sang Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 (TPHCM). Đớn đau thay, kết quả cho thấy anh Hào mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn II.

Chi phí chạy chữa tốn kém, anh Hào kiệt quệ cả sức khỏe lẫn tiền bạc. Số tiền gia đình vay mượn để níu giữ sự sống cho anh đã vượt quá 300 triệu đồng. Con số này vẫn chưa dừng lại bởi anh còn thực hiện nhiều đợt xạ trị, mỗi đợt chi phí khoảng 10 triệu đồng.

Chia sẻ với hoàn cảnh của anh Hào, nhiều tấm lòng nhân ái đã chung tay giúp anh số tiền 84.866.286 đồng. Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm cũng đã trực tiếp giúp đỡ tới anh số tiền hơn 6 triệu đồng thông qua số tài khoản cá nhân.

Thông qua Báo VietNamNet, anh Hào gửi lời cảm ơn chân thành tới quý nhà hảo tâm đã yêu thương và giúp đỡ anh có thêm động lực điều trị bệnh.