MS 2025.348

Sau thời gian dài ho liên tục không dứt, đầu tháng 12/2025, Cẩm Tiên bất ngờ trở nặng kèm sốt cao. Lo lắng, ông Phạm Hoàng Sơn (54 tuổi, cha của Tiên) xin nghỉ làm, đưa con gái thẳng vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM). Tại đây, em được chuyển ngay vào khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng sốc nhiễm trùng từ đường hô hấp, viêm phổi nặng và suy đa tạng.

Hiện tại, Cẩm Tiên phải thở máy liên tục để duy trì sự sống, các chỉ số sinh tồn phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống máy móc và thuốc điều trị đặc biệt.

Ngồi bồn chồn ngoài hành lang phòng bệnh, chốc chốc ông Sơn lại kiễng chân nhìn con qua ô cửa kính. Bên trong, cô con gái 16 tuổi của ông đang từng giây giành giật sự sống giữa ranh giới mong manh.

Ông Sơn nghẹn ngào chia sẻ: “Thấy con ho mãi không hết, tôi có đi lấy thuốc cho con uống nhưng chỉ đỡ được một ngày rồi ho lại. Đến đầu tháng 12 con ho nhiều hơn, sốt cao, tôi tá hỏa đưa con đi viện. Chưa được vào gặp con, nhìn qua cửa kính thấy máy móc, dây dợ khắp người, tôi sợ lắm…”.

Do không có tiền đóng tạm ứng viện phí, ông Sơn phải để con lại bệnh viện, vội vã quay về chỗ làm xin ứng lương rồi vay mượn thêm từ anh em, đồng nghiệp. Chỗ nào vay được, ông cũng đều thử, nhưng cuối cùng cũng chỉ gom góp được 5 triệu đồng.

Ông Sơn luôn nhìn vào giường bệnh của con gái mà không kìm được nước mắt

“Bác sĩ nói tình trạng của con còn nặng lắm, phải điều trị tích cực, cần khoảng 100 triệu đồng nữa mới có thể cứu được. Tôi chỉ làm phụ hồ, trước đây còn không lo nổi cho con đi học, giờ biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Cha biết phải làm gì để cứu con đây, bé Tiên ơi…”, người đàn ông đầu đã hai thứ tóc nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Trao đổi với PV Báo VietNamNet, bác sĩ Trần Thị Loan, khoa Hồi sức tích cực, cho biết: “Bệnh nhân Cẩm Tiên nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng, suy đa tạng, hiện chưa thể cai thở máy, phải sử dụng kháng sinh mạnh, thuốc vận mạch, PPI và thuốc hạ sốt. Bệnh nhân đang trong diện theo dõi đặc biệt do tình trạng rất nặng”.

Theo bác sĩ Loan, việc điều trị gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân viêm phổi rất nặng, kèm suy đa cơ quan (tim, gan, thận) và có bệnh nền. Theo phác đồ ban đầu, nếu đáp ứng thuốc, bệnh nhân có thể được chuyển xuống khoa Hô hấp, tuy nhiên hiện tình trạng chưa khả quan nên dự kiến phải tiếp tục điều trị tại khoa Hồi sức tích cực thêm 15-20 ngày.

Do phụ thuộc hoàn toàn vào thở máy và thuốc đặc trị, trong khi không có bảo hiểm y tế, chi phí điều trị của Cẩm Tiên ước tính khoảng 10 triệu đồng mỗi ngày - con số vượt xa khả năng của gia đình.

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết: “Tiên còn rất trẻ, mới 16 tuổi nên chúng tôi tin em có cơ hội vượt qua nếu được điều trị đầy đủ. Tuy nhiên, quá trình điều trị kéo dài, chi phí lớn, trong khi người cha là lao động đơn thân không đủ khả năng xoay xở. Chúng tôi rất mong được kết nối với bạn đọc Báo VietNamNet để giúp em có thêm cơ hội sống”.

Nói về hoàn cảnh gia đình, ông Sơn nghẹn ngào cho biết, vợ chồng ông ly hôn khi Tiên mới 2 tuổi, mẹ em đã lập gia đình mới và từ đó không còn liên lạc. Một mình ông đi làm thuê, làm mướn, phụ hồ nuôi con khôn lớn.

Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, lại sống trong cảnh nghèo khó, Cẩm Tiên không được lanh lợi như bạn bè đồng trang lứa. Em thường theo cha đến các công trình xây dựng, nhiều lần bỏ dở việc học vì gia đình không đủ điều kiện.

Cẩm Tiên còn khá trẻ nên các bác sĩ tin rằng em sẽ sớm hồi phục nếu được điều trị đầy đủ

Bao năm qua, cái nghèo, cái khổ vẫn đeo bám hai cha con. Nay tai họa bất ngờ ập đến, đẩy họ vào cảnh cùng cực, không lối thoát.

Đưa đôi bàn tay thô ráp, nứt nẻ gạt nước mắt, người cha già khắc khổ đau đớn cầu cứu:

“Tôi hết cách xoay xở rồi. Tôi chỉ có con là tài sản duy nhất. Cầu xin các bác, các cô cho con tôi một cơ hội được sống…”.

Bạn đọc giúp đỡ em Phạm Thị Cẩm Tiên có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.348 (Phạm Thị Cẩm Tiên) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Phạm Hoàng Sơn (cha Cẩm Tiên): Ấp Phước Lý, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại: 0354050092.