Ngày 9/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) cho biết vừa thông báo tìm người thân cho một bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi, đang được chăm sóc tại khoa Sản của bệnh viện.

Bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi, đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Theo bệnh viện, vào lúc 22h30 ngày 8/3, khoa Sản tiếp nhận sản phụ tên Nguyễn Hải My (39 tuổi, trú phường Tam Thắng, TPHCM) nhập viện trong tình trạng chuyển dạ, sinh con lần thứ 3, thai 38 tuần 2 ngày.

Đến 0h20 rạng sáng nay (9/3), sản phụ sinh thường một bé gái, cân nặng 3,2kg, sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, sau khi sinh, người mẹ đã rời khỏi phòng bệnh và để lại con tại bệnh viện, không quay trở lại.

Ngay sau đó, các bác sĩ khoa Sản đã nhiều lần liên hệ theo số điện thoại do sản phụ cung cấp trước đó, nhưng không có người nghe máy. Hiện tại, bé gái được các y bác sĩ chăm sóc.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thông báo ai là người thân hoặc biết thông tin liên quan đến gia đình của cháu bé, xin vui lòng liên hệ với đơn vị. Sau 5 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người thân đến liên hệ nhận bé, bệnh viện sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định.