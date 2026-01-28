Ngày 28/1, UBND xã Bình Minh (tỉnh Đồng Nai) phát đi thông báo về việc tìm bố mẹ ruột của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: L.T

Trước đó, Công an xã nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân trên đường 15, ấp Tân Bình, xã Bình Minh.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương nhanh chóng đưa bé về trạm y tế xã để kiểm tra và theo dõi tình trạng sức khỏe. Qua kiểm tra, bé gái nặng 3,2kg; khi được phát hiện, bé mặc đồ màu vàng, đội mũ len màu cam, quấn khăn màu đỏ.

Bên cạnh bé có một tờ giấy để lại với nội dung: “Ngày 24/01/2026, em sinh cháu nhưng vì điều kiện gia đình nên em mong gia đình có điều kiện hơn nhận nuôi cháu, cho cháu có cuộc sống tốt hơn. Mẹ Trần Thị Hòa.”

Theo UBND xã Bình Minh, qua rà soát thông tin, địa phương chưa xác định được bố mẹ ruột của cháu bé. Cơ quan chức năng đề nghị bố mẹ ruột hoặc người thân của bé sớm đến UBND xã Bình Minh để làm thủ tục nhận con.

Thời gian tiếp nhận thông tin đến hết ngày 2/2. Sau thời hạn trên, nếu không có người đến liên hệ, UBND xã Bình Minh sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.