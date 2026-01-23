XEM VIDEO (nguồn video: VTV)

Theo chương trình làm việc điều chỉnh đã được các đại biểu thông qua, Đại hội 14 của Đảng họp phiên bế mạc vào chiều nay. Phiên bế mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam.

Tại phiên bế mạc, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa 14 sẽ ra mắt đại hội.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: BTC Đại hội

Sau khi Ban chấp hành Trung ương khóa 14 ra mắt, Tổng Bí thư thay mặt Ban chấp hành Trung ương phát biểu trước đại hội.

Thông tin từ Trung tâm báo chí cho biết, ngay sau phiên bế mạc sẽ diễn ra họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư khoá 14 sẽ chủ trì họp báo.

Trước đó, tối qua, Đại hội 14 của Đảng công bố danh sách 200 ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 14 gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Trong danh sách trúng cử ủy viên Trung ương khóa 14, có 10 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, trong đó có 3 lãnh đạo chủ chốt là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Có 9 ủy viên Ban Bí thư, 82 ủy viên chính thức, 15 ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 13 tái cử Ban chấp hành Trung ương khóa 14.

Trong Ban chấp hành Trung ương khoá 14, ngoài những nhân sự tái cử, có 71 người lần đầu tham gia, trong đó có nhiều bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành sau sáp nhập.