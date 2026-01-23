Sáng nay, Ban chấp hành Trung ương khóa 14 tổ chức hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới.

14h cùng ngày, Đại hội 14 của Đảng tổ chức phiên bế mạc, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam.

Theo thông lệ, tại phiên bế mạc, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa 14 sẽ ra mắt Đại hội.

Thông tin từ Trung tâm báo chí cho biết chiều nay, ngay sau phiên bế mạc sẽ diễn ra họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 14 sẽ chủ trì họp báo.

Chiều qua, Đại hội 14 đã bầu 200 ủy viên Trung ương khóa mới, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Trong danh sách trúng cử ủy viên Trung ương khóa 14, có 10 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, trong đó có 3 lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

7 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 tiếp tục trúng cử ủy viên Trung ương khóa 14, gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Ban Bí thư khóa 13 có 9 ủy viên tái cử Trung ương khóa 14, gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện nay - ông Trần Sỹ Thanh cũng đã tái cử ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 14.