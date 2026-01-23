Có 5 Bí thư Tỉnh ủy là người dân tộc thiểu số, gồm: Bí thư Quảng Ngãi Hồ Văn Niên, Bí thư Tuyên Quang Hầu A Lềnh, Bí thư Sơn La Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm và Bí thư Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh.

Dưới đây là danh sách các ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương khoá 14 là người dân tộc thiểu số:

STT Họ và Tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay Dân tộc 1 Đỗ Văn Chiến Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Sán Dìu 2 Lâm Văn Mẫn Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 15 Khmer 3 Hầu A Lềnh Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Mông 4 Thanh Hà Niê Kđăm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Ê Đê 5 Hoàng Duy Chinh Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Tày 6 Hồ Văn Niên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Ba Na 7 Hà Thị Nga Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Thái 8 Hoàng Quốc Khánh Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Thái

9 Hoàng Văn Nghiệm Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa 15 tỉnh Sơn La Tày

Những ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương khoá 14 là người dân tộc thiểu số: