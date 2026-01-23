Hôm nay, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội 14 của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
Có 5 Bí thư Tỉnh ủy là người dân tộc thiểu số, gồm: Bí thư Quảng Ngãi Hồ Văn Niên, Bí thư Tuyên Quang Hầu A Lềnh, Bí thư Sơn La Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm và Bí thư Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh.
Dưới đây là danh sách các ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương khoá 14 là người dân tộc thiểu số:
|STT
|Họ và Tên
|Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
|Dân tộc
|1
|Đỗ Văn Chiến
|Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội
|Sán Dìu
|2
|Lâm Văn Mẫn
|Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 15
|Khmer
|3
|Hầu A Lềnh
|Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang
|Mông
|4
|Thanh Hà Niê Kđăm
|Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
|Ê Đê
|5
|Hoàng Duy Chinh
|Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
|Tày
|6
|Hồ Văn Niên
|Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
|Ba Na
|7
|Hà Thị Nga
|Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
|Thái
|8
|Hoàng Quốc Khánh
|Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
|Thái
|9
|Hoàng Văn Nghiệm
|Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa 15 tỉnh Sơn La
|Tày
Những ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương khoá 14 là người dân tộc thiểu số:
|STT
|Họ và Tên
|Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
|Dân tộc
|1
|U Huấn
|Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi
|Xơ Đăng
|2
|Mùa A Vảng
|Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên
|Mông
Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 gồm 200 ủy viên: 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.
Trong 200 ủy viên Trung ương vừa được Đại hội 14 bầu, có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.