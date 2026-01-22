DANH SÁCH CÁC TƯỚNG LĨNH, SĨ QUAN QUÂN ĐỘI ĐƯỢC BẦU VÀO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA 14

Ủy viên chính thức:

STT Họ và tên (xếp theo thứ tự A,B,C) Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1 ĐÀO TUẤN ANH Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng
2 TRẦN VĂN BẮC Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng
3 ĐOÀN XUÂN BƯỜNG Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng
4 NGUYỄN TÂN CƯƠNG Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
5 NGUYỄN VĂN GẤU Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
6 PHAN VĂN GIANG Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
7 LÊ NGỌC HẢI Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng
8 NGUYỄN VĂN HIỀN Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
9 NGUYỄN ĐỨC HƯNG Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng
10 TRẦN VIỆT KHOA Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng
11 VŨ TRUNG KIÊN Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng
12 PHẠM HOÀI NAM Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
13 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
14 TRẦN THANH NGHIÊM Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Đô đốc Hải quân, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng
15 NGUYỄN QUANG NGỌC Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
16 CHIÊM THỐNG NHẮT Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng
17 LA CÔNG PHƯƠNG Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng
18 VŨ HỔNG SƠN Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng
19 LÊ ĐỨC THÁI Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
20 NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
21 TÀO ĐỨC THẮNG Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
22 LÊ XUÂN THẾ Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng
23 TRƯƠNG THIÊN TÔ Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
24 ĐỖ XUÂN TỤNG Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
25 LÊ XUÂN THUÂN Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng

Ủy viên dự khuyết:

26 NGUYỄN HẢI ANH Đại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng

DANH SÁCH CÁC TƯỚNG LĨNH CÔNG AN TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA 14:

STT Họ và tên (xếp theo thứ tự A,B,C) Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1 ĐẶNG HỒNG ĐỨC Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
2 LÊ QUỐC HÙNG Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
3 NGUYÊN VĂN LONG Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
4 NGUYỄN NGỌC LÂM Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
5 LƯƠNG TAM QUANG Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an
6 PHẠM THẾ TÙNG Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
7 LÊ VĂN TUYẾN Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an