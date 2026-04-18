Hơn 11h ngày 18/4, lực lượng PCCC và CNCH thuộc Công an TPHCM vẫn đang phối hợp với chính quyền xã Hóc Môn tổ chức lặn tìm một người đàn ông nghi nhảy cầu Xáng tự tử.

Lực lượng chức năng tổ chức lặn tìm người đàn ông nghi nhảy cầu Xáng tự tử. Ảnh: HC

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, người dân lưu thông qua cầu Xáng (xã Hóc Môn) phát hiện chiếc xe máy dựng sát thành cầu nhưng không thấy người điều khiển.

Tại hiện trường, ngoài phương tiện mưu sinh, nạn nhân còn để lại một số vật dụng cá nhân.

Danh tính người mất tích được xác định là ông H. (khoảng 55 tuổi), hành nghề xe ôm truyền thống tại khu vực Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Nhiều đồng nghiệp cho biết những ngày gần đây ông H. có biểu hiện buồn bã, tâm lý bất ổn.

Xe máy của ông H. được bỏ lại trên cầu Xáng. Ảnh: HC

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH đã tới hiện trường, triển khai phương án lặn tìm dưới lòng kênh. Sự việc thu hút đông đảo người dân theo dõi.