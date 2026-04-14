Chiều 14/4, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai tài xế kịp thời dừng xe trên tỉnh lộ, đưa một bé gái đi lạc giữa đường vào nơi an toàn.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, trong lúc nhiều ô tô đang lưu thông vào ban đêm, một bé gái khoảng 3 tuổi bất ngờ xuất hiện giữa đường, có dấu hiệu đi lạc, đứng ngơ ngác trước dòng xe chạy tốc độ cao.

Ngay lập tức, một tài xế dừng xe, tiếp cận bé gái và giơ tay ra hiệu cho phương tiện khác đang tiến lại gần dừng lại. Khi các xe đã dừng, người này nhanh chóng chạy tới ôm bé, ngăn không cho em tiếp tục lao ra đường, rồi đưa vào sát lề, gần nhà của bé.

Chứng kiến sự việc, nhiều tài xế bày tỏ bức xúc trước việc gia đình lơ là trông coi con nhỏ, để bé chạy ra đường mà không hay biết, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Bé gái xuất hiện giữa đường tỉnh lộ khiến tài xế giật mình. Ảnh cắt từ clip

Theo chia sẻ của tài xế N.H.T, sự việc xảy ra khoảng 20h ngày 11/4 trên đường Nguyễn Văn Thành, đoạn qua phường Hòa Lợi, TPHCM (địa bàn TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ).

Thời điểm này, anh đang lái xe về nhà thì giật mình phát hiện một bé gái chạy giữa đường ngay trước đầu xe. Anh lập tức bật tín hiệu cảnh báo cho các phương tiện phía sau, đồng thời dừng xe và nhanh chóng tiến tới ôm bé đưa vào trong.

Cũng theo anh T., đoạn đường này ban đêm khá tối, tầm nhìn hạn chế, lại thường xuyên có xe tải trọng lớn lưu thông.