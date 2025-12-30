Ngày 30/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Nguyên (27 tuổi, trú tại xã Yên Lập, Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đồng thời, đơn vị cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Quang Long (32 tuổi, trú xã Tam Nông) về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trong đó, Long là chủ cơ sở thu mua phế liệu, còn Nguyên làm thuê cho Long.

Vũ Văn Nguyên điều khiển máy xúc gây tai nạn khiến chị T. tổn hại sức khỏe đến 82%. Ảnh cắt từ clip

Đây là diễn biến mới nhất liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào 14h28 ngày 28/12 trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Tam Nông.

Bị can Vũ Văn Nguyên. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, thời điểm này, Vũ Văn Nguyên điều khiển máy xúc chuyên dùng (không biển kiểm soát) lưu thông trên QL32, hướng Hà Nội - Phú Thọ. Khi đến địa điểm trên, máy xúc va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 19N1-012.XX do chị Phan Huyền T. (19 tuổi, trú xã Tam Nông) điều khiển theo chiều ngược lại.

Hậu quả, chị T. bị thương nặng, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 82%, xe mô tô bị hư hỏng.

Bị can Đỗ Quang Long. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, trước khi xảy ra tai nạn, Nguyên và Long đã tham gia một bữa ăn và Nguyên có sử dụng rượu bia.

Sau đó, cả hai quay về xưởng phế liệu của Long. Sau khi bốc xếp hàng hóa, Long chỉ đạo Nguyên điều khiển máy xúc đến xưởng sửa chữa ô tô để bơm mỡ cho phương tiện.

Mặc dù không có giấy phép lái xe, chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng và đã uống rượu bia nhưng Nguyên vẫn điều khiển phương tiện theo chỉ đạo của Long.

Khi đến gần xưởng sửa chữa, do không giảm tốc độ, không chú ý quan sát, không thực hiện nhường đường cho phương tiện đi trên làn đường ngược chiều, phần đầu xe của Nguyên đã đâm vào xe máy do chị Phan Huyền T. điều khiển.

Sau va chạm, xe chuyên dùng do Nguyên điều khiển tiếp tục di chuyển đẩy xe máy của chị T. về phía xưởng sửa xe, sau đó va chạm với ô tô đầu kéo đang sửa chữa tại đây rồi dừng lại.

Sau khi gây ra tai nạn, Nguyên đã rời khỏi hiện trường.