Ngày 1/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi, trú tại phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Phú Thọ

Trước đó, tối 31/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, Tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Nguyễn Anh Tuấn điều khiển xe mô tô BKS 88B1-326.xx chở theo một người lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, đối tượng đã tăng ga, lao thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ nhằm “thông chốt” bỏ chạy, khiến một cán bộ tổ công tác bị hất văng ra đường và bị thương.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (áo khoác xanh) thăm hỏi, động viên cán bộ CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế đối tượng, đồng thời đưa cán bộ bị thương đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn.

Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.