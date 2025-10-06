Ảnh: EFE/EPA

Theo báo USA Today, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bắt đầu sa thải hàng loạt nhân viên liên bang nếu người đứng đầu đất nước quyết định rằng các cuộc đàm phán với đảng Dân chủ tại Quốc hội "hoàn toàn không đi tới đâu".

Khi được hỏi khi nào chính phủ bắt đầu sa thải nhân viên liên bang, ông Trump tối 5/10 cho hay: "Việc này đang diễn ra". Ông Trump đổ lỗi cho đảng Dân chủ về tình trạng bế tắc, nhưng không nêu chi tiết về kế hoạch sa thải. Nhà Trắng cho biết, hàng nghìn người có thể mất việc nếu tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài.

Russell Vought, Giám đốc ngân sách của ông Trump đã đóng băng ít nhất 28 tỷ USD quỹ cơ sở hạ tầng dành cho New York, California và Illinois. Những khu vực này đều là nơi sinh sống của một bộ phận lớn dân số ủng hộ Đảng Dân chủ và chỉ trích tổng thống.

Giới quan sát nhận định, chính quyền Trump coi việc chính phủ đóng cửa là cơ hội để nắm giữ quyền kiểm soát lớn hơn đối với ngân sách. Nhiều quan chức tiết lộ, chính quyền sẽ tiết kiệm được chi phí khi người lao động bị buộc phải tạm nghỉ việc không lương bằng cách áp dụng biện pháp cắt giảm việc làm cố định đối với hàng nghìn nhân viên liên bang, một chiến thuật chưa từng được sử dụng trước đây.

Đây là lần thứ 15 chính phủ Mỹ đóng cửa một phần kể từ năm 1981, lần ngừng hoạt động này dài tương đương với lần diễn ra năm 1995. Lần chính phủ Mỹ đóng cửa dài nhất là 35 ngày, diễn ra trong giai đoạn 2018 - 2019 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.