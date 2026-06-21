Một đoạn video ghi lại cảnh bé trai 11 tuổi điều khiển chiếc xe điện mui trần MG Cyberster trên đường phố Hyderabad (Ấn Độ) đang gây xôn xao mạng xã hội. Vụ việc sau đó khiến người cha của đứa trẻ bị bắt giữ, còn chiếc xe bị cơ quan chức năng tạm thu giữ để phục vụ điều tra.

Xem video:

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc MG Cyberster màu xám đang lưu thông trên đường vành đai ngoài tại thành phố Hyderabad, bang Telangana. Trong video, mui xe được hạ xuống và một người đàn ông ngồi ở ghế phụ liên tục vẫy tay.

Khi phương tiện ghi hình di chuyển lại gần, người xem phát hiện người cầm vô-lăng không phải người trưởng thành mà là một bé trai còn rất nhỏ tuổi. Do chiều cao hạn chế, ghế lái được điều chỉnh sát vô-lăng để cậu bé có thể điều khiển xe, trong khi người lớn ngồi bên cạnh ở vị trí ghế phụ.

Theo truyền thông địa phương, đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội từ ngày 11/6. Sau khi nhiều người dùng mạng gắn thẻ lực lượng cảnh sát giao thông Hyderabad và yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc, nhà chức trách đã tiến hành xác minh. Kết quả điều tra cho thấy video thực tế được quay từ ngày 8/3 nhưng chỉ mới xuất hiện trên mạng gần đây.

Quá trình điều tra giúp cảnh sát xác định chiếc MG Cyberster thuộc sở hữu của một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại khu vực Tolichowki, Hyderabad. Người này cũng chính là cha của bé trai xuất hiện trong video.

Chiếc MG Cyberster thuộc sở hữu của một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại khu vực Tolichowki, Hyderabad.

Sau khi làm rõ vụ việc, cảnh sát đã tạm giữ cả người cha và đứa trẻ để phục vụ điều tra. Chiếc MG Cyberster cũng bị thu giữ. Nhà chức trách đã lập hồ sơ xử lý đối với người cha vì hành vi giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển.

Theo các báo cáo, vụ việc được xử lý theo các điều khoản liên quan đến hành vi lái xe không có giấy phép hợp lệ, vi phạm quy định giao thông đường bộ và lái xe nguy hiểm gây đe dọa đến tính mạng người khác. Đại diện cảnh sát giao thông Rajendranagar cho biết lực lượng chức năng đã lần theo dấu vết từ đoạn video lan truyền trên mạng để xác định phương tiện và chủ sở hữu.

Vụ việc thu hút sự chú ý bởi MG Cyberster là mẫu xe thể thao điện hiệu suất cao. Xe sử dụng hệ dẫn động hai mô-tơ điện, cho công suất tối đa 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 725 Nm. Mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong khoảng 3,2 giây.

Giới chuyên môn nhận định việc để một đứa trẻ 11 tuổi điều khiển phương tiện có hiệu năng cao như MG Cyberster trên đường công cộng tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng. Chỉ một sai sót nhỏ trong quá trình vận hành cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường đối với người ngồi trên xe cũng như các phương tiện xung quanh.

May mắn là trong trường hợp này không xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, vụ việc tiếp tục làm dấy lên những tranh luận về trách nhiệm của phụ huynh khi cho trẻ vị thành niên điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt là các mẫu xe có công suất lớn.

Theo Cartoq

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