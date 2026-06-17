Nguồn video: Quốc Khanh

Theo đoạn video từ camera hành trình ghi lại vào lúc 10h42 ngày 15/6, sự việc xảy ra tại khu vực nút giao gần đường dẫn vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Khi chiếc xe gắn camera đang lưu thông qua một cây cầu, một chiếc xe sang BMW từ đường nhánh bên phải ngã ba bất ngờ rẽ trái nhập vào trục đường chính.

Đáng nói, tài xế xe con nhập làn với tốc độ khá nhanh, kiểu "tạt đầu" cẩu thả và hoàn toàn không quan sát các phương tiện khác đang lưu thông trên trục đường chính. Hậu quả là một chiếc xe tải chở đất chạy hướng ngược lại bị bất ngờ.

Để tránh cú tông trực diện vào hông xe con, tài xế xe tải buộc phải đánh lái gấp sang làn đối diện. Cú bẻ lái chớp nhoáng khiến xe tải mất trọng tâm, lật nhào và trượt dài, đổ tràn đất cát ngay sát đầu xe gắn camera hành trình. Rất may mắn, xe có camera đã kịp thời phanh lại, tránh được một thảm kịch liên hoàn.

Dưới góc độ lái xe an toàn, nguyên tắc cơ bản khi nhập làn từ đường nhánh ra đường ưu tiên là phải giảm tốc độ, thậm chí dừng hẳn lại, quan sát kỹ lưỡng nhiều hướng và tuyệt đối nhường đường cho các phương tiện trên trục chính.

Lời khuyên cho các tài xế là khi đến giao lộ, hãy luôn bật xi-nhan báo hiệu sớm, di chuyển chậm để phán đoán tốc độ của các xe đang đi tới và chỉ đánh lái hòa vào dòng xe khi khoảng trống thực sự an toàn.

Về chế tài xử lý trong trường hợp tai nạn giao thông này, căn cứ theo khoản 10, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, trường hợp người điều khiển xe ô tô chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên GPLX.

Nếu gây thiệt hại ở mức cao, tài xế có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự toàn bộ chi phí sửa chữa, thậm chí đối mặt với trách nhiệm hình sự.

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