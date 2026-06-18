Một vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến chiếc Ferrari màu hồng độc nhất tại Anh đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi đoạn video ghi lại toàn bộ khoảnh khắc va chạm được công bố.

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Sự việc xảy ra tại một ngã tư ở thành phố Cardiff (xứ Wales). Đoạn camera giao thông cho thấy chiếc siêu xe Ferrari California màu hồng đang di chuyển với tốc độ khoảng 48-64 km/h trên đường thẳng thì bất ngờ va chạm với một ô tô khác đang rẽ phải từ hướng đối diện.

Theo hình ảnh ghi lại, khi tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu vàng, chiếc Ferrari vẫn tiếp tục đi thẳng qua giao lộ. Đúng lúc đó, chiếc xe đối diện tiến vào khu vực giao cắt để thực hiện cú rẽ phải. Cú đâm mạnh khiến siêu xe mất lái, bị hất văng sang bên trái, lao khỏi mặt đường rồi cắm vào bụi cây ven đường.

Chiếc Ferrari màu hồng bị hất văng khỏi đường sau cú va chạm tại ngã tư.

Sau va chạm, nhiều người dân xung quanh đã nhanh chóng chạy tới hiện trường hỗ trợ. Hình ảnh cho thấy phần đầu xe bị hư hỏng nặng, trong khi chiếc Ferrari gần như bị nhấc bổng khỏi mặt đường trước khi lao vào khu vực cây xanh.

Người điều khiển chiếc Ferrari là Lisa-Marie Brown, nữ doanh nhân 45 tuổi nổi tiếng tại Anh với niềm đam mê màu hồng và búp bê Barbie. Bà Brown cho biết mình đã bất tỉnh trong vài giây sau cú va chạm.

Người điều khiển chiếc Ferrari là Lisa-Marie Brown, nữ doanh nhân 45 tuổi nổi tiếng tại Anh với niềm đam mê màu hồng và búp bê Barbie.

"Đó là điều kinh khủng nhất từng xảy ra trong cuộc đời tôi. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi nghĩ là chuyện gì vừa xảy ra và liệu mình có còn sống hay không", bà kể lại với truyền thông Anh.

Theo chủ xe, vụ tai nạn khiến bà bị chấn thương vùng cổ và phải ngừng công việc trong thời gian dài. Chiếc Ferrari California được cá nhân hóa với lớp sơn hồng nổi bật, từng gây chú ý khi xuất hiện trên đường phố Cardiff từ năm 2019 và được định giá khoảng 120.000 bảng Anh (hơn 4,2 tỷ đồng).

Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở vụ va chạm. Gần ba năm sau tai nạn, bà Brown cho biết mình vẫn phải đối mặt với những tổn thất tài chính lớn khi công ty bảo hiểm từ chối chi trả chi phí sửa chữa.

Theo hãng bảo hiểm Admiral Insurance, chiếc Ferrari đã không đủ điều kiện lưu thông hợp pháp tại thời điểm xảy ra tai nạn. Cụ thể, xe vừa không vượt qua đợt kiểm định kỹ thuật MOT do phát hiện lỗi nghiêm trọng liên quan đến tình trạng rò rỉ dầu ở giảm xóc phía sau.

Đại diện hãng bảo hiểm cho biết lỗi này được xếp vào nhóm phải khắc phục ngay lập tức vì ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành. Tuy nhiên, chiếc Ferrari vẫn tiếp tục được sử dụng thêm khoảng 206 km trong vòng 5 ngày sau khi trượt kiểm định.

Kết quả điều tra cho thấy thời điểm xảy ra va chạm, bà Brown không di chuyển tới cơ sở sửa chữa hoặc trung tâm kiểm định lại xe, mà đang trên đường tới nhà mẹ mình. Vì vậy, công ty bảo hiểm kết luận phương tiện không đáp ứng điều kiện lưu hành theo quy định và từ chối bồi thường.

Đáng chú ý, phía Admiral khẳng định quyết định từ chối bồi thường không phụ thuộc vào việc ai là người gây ra tai nạn. Hồ sơ sau đó được chuyển tới Cơ quan Thanh tra Tài chính Anh (FOS) để xem xét nhưng cơ quan này cũng giữ nguyên quan điểm của hãng bảo hiểm.

Vụ việc trở thành lời cảnh báo đối với chủ sở hữu các dòng xe hiệu suất cao về tầm quan trọng của việc duy trì đầy đủ các điều kiện pháp lý và kỹ thuật trước khi tham gia giao thông. Chỉ một lỗi kỹ thuật chưa được khắc phục cũng có thể khiến chủ xe mất quyền lợi bảo hiểm, ngay cả khi thiệt hại phát sinh từ một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Theo Dailymail

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