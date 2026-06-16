Chuyên trang Motorbiscuit của Mỹ vừa đưa tin về một đoạn video đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội khi một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu hồng, tay cầm bình chữa cháy, liên tục đập vỡ cửa kính của hai chiếc SUV màu đen đang đỗ tại trạm sạc xe điện.

Theo Motorbiscuit, nhiều bài chia sẻ video này cho rằng đây là hành động “trả thù” của một tài xế xe điện khi bị xe chạy xăng chiếm chỗ sạc. Câu chuyện nhanh chóng thổi bùng tranh cãi giữa cộng đồng người dùng xe điện và xe động cơ đốt trong.

Nguồn video: Serkan Tanyildizi

Không ít ý kiến bày tỏ sự bức xúc, cho rằng việc xe xăng chắn trạm sạc là hành vi thiếu ý thức, gây ức chế cho tài xế xe điện, đặc biệt trong bối cảnh hạ tầng sạc còn hạn chế. Tuy nhiên, sự thật phía sau đoạn video lại hoàn toàn khác khi nhiều người dùng tinh ý đã phát hiện một chi tiết quan trọng.

Cả hai chiếc xe SUV bị đập phá mang biển số nền xanh lá cây, loại biển số chỉ dành cho xe năng lượng mới, bao gồm xe điện hoặc xe hybrid sạc điện tại Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa, mẫu xe "xấu số” bị đập vỡ kính thực chất là xe điện, chứ không phải là xe chạy xăng như lời đồn ban đầu.

Dựa vào biển số xe, đoạn video được xác nhận quay tại khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nguyên nhân vụ việc không xuất phát từ mâu thuẫn “xe xăng và xe điện”, mà nhiều khả năng do một thói quen chiếm dụng trụ sạc. Chiếc xe SUV đã sạc đầy pin nhưng vẫn để xe cắm sạc, biến trạm sạc công cộng thành bãi đỗ xe miễn phí, gây bức xúc cho những người đang chờ sạc.

Tuy nhiên, vụ việc cũng làm lộ ra một vấn đề nhức nhối, đó là sự thiếu hụt trạm sạc so với tốc độ tăng trưởng nhanh của xe điện, đặc biệt là các trạm sạc nhanh tại đô thị lớn. Trong bối cảnh đó, một số hãng xe đã áp dụng biện pháp kinh tế để hạn chế tình trạng chiếm chỗ sạc.

Chẳng hạn, Tesla áp dụng phí “đỗ xe khi sạc”. Theo đó, chủ xe sẽ bị tính tiền nếu xe đã sạc đầy nhưng vẫn chiếm trụ sạc. Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng tiền phạt chỉ là giải pháp tình thế, khó thay đổi triệt để thói quen ích kỷ của một bộ phận người dùng.

Vụ việc là lời cảnh báo rõ ràng: khi hạ tầng không theo kịp nhu cầu, những xung đột nhỏ có thể leo thang thành hành vi bạo lực. Xe điện được xem là tương lai giao thông, nhưng để tương lai đó bền vững, ý thức người sử dụng và quy định quản lý trạm sạc cần được đặt ngang tầm với công nghệ.

Theo Motorbiscuit

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