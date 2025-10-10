Trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người nhà khóc than thảm thiết trong Bệnh viện Nhi Thanh Hóa bên thi thể bé trai 18 tháng tuổi. Gia đình cho rằng có sự tắc trách từ phía bệnh viện khi không cho con họ chuyển tuyến điều trị, dẫn đến tử vong.

Theo báo cáo của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, bệnh nhi P.L.B.N. (SN 2024) nhập viện ngày 3/10 với biểu hiện nổi ban mày đay. Trước khi vào viện 4 ngày, trẻ có biểu hiện sốt theo cơn (38,5 - 39°C), sau đó xuất hiện ban mày đay rải rác toàn thân, sưng nề mí mắt, môi, ngứa nhiều, mệt mỏi, ăn kém, nôn nhiều lần, tiểu ít, đi ngoài phân lỏng 2-3 lần/ngày và đã dùng thuốc tại nhà nhưng không đỡ.

Khi vào viện, bệnh nhi được khám, xác định tình trạng nặng. Qua khai thác, không ghi nhận tiền sử dị ứng. Trẻ được xếp buồng cấp cứu, làm các xét nghiệm và chẩn đoán: nhiễm trùng huyết không xác định, tiêu chảy chức năng, tăng men gan, rối loạn nhịp tim không đặc hiệu. Bệnh viện điều trị bằng truyền dịch, kháng sinh, kháng histamin, men vi sinh, kẽm, dung dịch điện giải uống và thuốc hạ sốt.

Bé trai 18 tháng tuổi tử vong bất thường tại bệnh viện. Ảnh: CTV

Đến 8h ngày 4/10, sau khi đánh giá tiên lượng nặng, bệnh viện hội chẩn và thay kháng sinh Cefopefast bằng Meropenem pha dung dịch Natri clorid, tiêm tĩnh mạch bằng bơm tiêm điện.

Những ngày sau đó, bệnh diễn biến thuyên giảm dần. Trẻ ăn uống khá hơn, hết ban da, giảm sốt. Đến 8h18 ngày 8/10, trẻ hết tình trạng nặng và được chuyển sang buồng bệnh thường để tiếp tục điều trị. Ngày 9/10, bệnh nhi cắt sốt hoàn toàn, tỉnh táo, không còn ban, ăn uống khá và tiểu tiện bình thường.

Sáng 10/10, lúc 6h, bệnh nhân được tiêm Meropenem theo y lệnh bằng bơm tiêm điện, kết thúc lúc 7h. Sau tiêm, trẻ tỉnh táo, được gia đình cho ăn cháo và chơi bình thường. Tuy nhiên, khoảng 7h35 (sau khi ăn cháo 10-15 phút), trẻ xuất hiện tím tái, ho sặc. Các bác sĩ và nhân viên y tế lập tức tổ chức cấp cứu, hỗ trợ hô hấp, hút dị vật mũi họng, mở thông đường thở và tiêm adrenalin.

Tuy nhiên, bệnh nhân đáp ứng kém, khó thở tăng, tim đập yếu và chậm dần. Bệnh viện tiến hành đặt nội khí quản (phát hiện nhiều cháo trào qua ống nội khí quản) và ép tim ngoài lồng ngực. Sau cấp cứu, nhịp tim có cải thiện, da tái, ý thức hôn mê. Bệnh nhân được duy trì các biện pháp cấp cứu và chuyển đến Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc.

Tại đây, tình trạng bệnh nhi nguy kịch. Bệnh viện tiếp tục hồi sức tích cực, can thiệp cấp cứu ngừng tuần hoàn và nhiều lần giải thích cho gia đình (mẹ và bà của bé). Sau thời gian cấp cứu, bệnh nhân không có nhịp tim trở lại, ý thức hôn mê sâu, đồng tử giãn tối đa, ngừng thở hoàn toàn, phụ thuộc bóp bóng qua nội khí quản. Bệnh nhân được xác định tử vong lúc 8h45 ngày 10/10.

Cũng theo báo cáo, sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã phối hợp với cơ quan chức năng làm việc với gia đình. Gia đình có nguyện vọng được khám nghiệm tử thi. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong và có kết luận cuối cùng.