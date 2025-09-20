Thông tin được GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Phân hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam, nhấn mạnh tại Hội nghị Tim mạch can thiệp toàn quốc lần thứ 11 (VICC 2025), diễn ra trong 2 ngày 20-21/9. Sự kiện khoa học này giúp cập nhật kiến thức, là cầu nối để thế giới thấy được những bước tiến mạnh mẽ của tim mạch can thiệp Việt Nam.

200.000 ca tử vong mỗi năm vì bệnh lý tim mạch

Các bệnh lý tim mạch gây ra khoảng 200.000 ca tử vong mỗi năm ở Việt Nam, đứng đầu trong các nhóm bệnh gây tử vong; con số này với ung thư khoảng 120.000.

Bên cạnh các nguy cơ truyền thống gây ra bệnh không lây nhiễm như lười vận động, hút thuốc lá, uống rượu, chế độ ăn uống, theo Giáo sư Hùng, sự gia tăng và trẻ hóa bệnh lý tim mạch còn do các yếu tố nguy cơ mới nổi liên quan đến môi trường, stress. Theo đó, stress làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch sớm hoặc tăng biến chứng trên người đã mắc bệnh lý tim mạch.

Giáo sư Phạm Mạnh Hùng cho biết tại Việt Nam, tim mạch được ví như “kẻ sát nhân thầm lặng” bởi tiến triển âm thầm nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng. Mặt khác, khi tuổi thọ tăng, các yếu tố nguy cơ tích luỹ thì các bệnh lý tim mạch cũng gia tăng và đặt ra thách thức đáng kể cho điều trị những bệnh nhân cao tuổi này.

"Nhiều bệnh lý tim mạch phức tạp ở người cao tuổi đòi hỏi các kỹ thuật và phương pháp tiếp cận cũng phức tạp hơn, ví dụ các bệnh lý van tim, bệnh đa mạch máu… do thoái hóa xơ vữa ở người cao tuổi ngày càng gặp nhiều hơn", bác sĩ Hùng phân tích.

Các chuyên gia tham dự hội nghị VICC 2025. Ảnh: P.Vy

Nhờ những tiến bộ của kỹ thuật tim mạch can thiệp hiện đại, hàng chục nghìn bệnh nhân đã thoát khỏi các ca phẫu thuật tim hở phức tạp, với thời gian hồi phục nhanh hơn, ít biến chứng hơn. Đặc biệt, các bệnh nhân cao tuổi, nhiều bệnh lý đi kèm – vốn trước đây ít cơ hội điều trị – nay đã được hưởng lợi rõ rệt từ các phương pháp can thiệp ít xâm lấn.

Hiện nay, nhiều kỹ thuật can thiệp qua đường ống thông đã trở thành biện pháp điều trị được ưu tiên lựa chọn, nhất là cho bệnh nhân lớn tuổi (như thay van động mạch chủ qua đường ống thông – TAVI, sửa van hai lá qua đường ống thông….).

Việt Nam đi sau nhưng nhanh chóng làm chủ nhiều kỹ thuật can thiệp tim mạch hiện đại

Ở nước ta, ca can thiệp động mạch vành đầu tiên diễn ra vào năm 1995 (sau thế giới 18 năm), đánh dấu sự ra đời của chuyên ngành tim mạch can thiệp, đến nay đã phát triển rất mạnh mẽ.

"Trước năm 2000, Việt Nam chỉ có 3 trung tâm tim mạch can thiệp, nay có hơn 130 trung tâm tim mạch can thiệp với trên 500 bác sĩ chuyên khoa tim mạch can thiệp, thực hiện khoảng 100.000-150.000 thủ thuật tim mạch can thiệp mỗi năm", Giáo sư Hùng tự hào cho biết.

Bác sĩ Việt Nam làm chủ nhiều kỹ thuật can thiệp tim mạch khó, hạn chế số người Việt phải ra nước ngoài điều trị. Ảnh: P.Vy

Can thiệp động mạch vành nay đã thành kỹ thuật thường quy, nhiều kỹ thuật tiên tiến khác đã được triển khai, bắt kịp thế giới như: Can thiệp các bệnh lý động mạch vành phức tạp (tắc mạn tính, vôi hóa, nguy cơ cao…); Thay và sửa van tim qua ống thông; Can thiệp động mạch chủ và bệnh mạch ngoại biên; Điều trị suy tim, tăng huyết áp bằng thiết bị qua ống thông…

Giáo sư Hùng đánh giá những thành tựu này đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trong khu vực, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và kỳ vọng sống cho bệnh nhân tim mạch Việt Nam. Điều này giúp hạn chế số lượng người Việt ra nước ngoài điều trị bệnh lý tim mạch.

Hội nghị VICC 25 thu hút hơn 1.000 chuyên gia, bác sĩ, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước như Singapore, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Thái Lan, Indonesia... Có 7 ca can thiệp truyền hình trực tiếp từ các trung tâm lớn tại Việt Nam, Singapore, Đức cùng các phiên chuyên đề học thuật: tim mạch cấu trúc, can thiệp động mạch chủ, suy tim, tăng huyết áp, thuốc và thiết bị mới...