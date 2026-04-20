Ngày 20/4, thông tin từ UBND xã Phú Thiện cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là một bé trai 2 tuổi, trú thôn Plei Tel B.

Theo đó, khoảng 15h ngày 19/4, bé K.T.A. (SN 2024, con trai chị K.H.Y.) chơi một mình trước nhà thì không may bị ngã xuống mương nước. Do không có người cứu vớt kịp thời nên bé đã không qua khỏi.

Bà con lối xóm thương xót động viên, thăm hỏi gia đình. Ảnh: CTV

Một cán bộ thôn Plei Tel B cho biết, trưa cùng ngày xảy ra vụ việc, chị K.H.Y. đi đám cưới về rồi cùng con trai nằm ngủ. Lúc này, bé K.T.A. tự dậy, đi ra ngoài rồi gặp nạn. Thời điểm đó, người thân trong nhà đều đi vắng.

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trước mắt, UBND xã Phú Thiện và Ủy ban MTTQ xã, Hội Chữ thập đỏ đã hỗ trợ 3 triệu đồng; các mạnh thường quân hỗ trợ hơn 1 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho bé.