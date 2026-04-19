Ngày 19/4, Công an phường Bình Tân phối hợp cùng Công an TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra nguyên nhân vụ đuối nước khiến một bé trai tử vong.

Hồ bơi nơi xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: Tr.Kh

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, bé trai khoảng 6 tuổi được người thân đưa đến hồ bơi nằm trong hẻm trên đường Tây Lân (phường Bình Tân).

Trong lúc tắm tại hồ, bé không may bị đuối nước. Phát hiện sự việc, những người có mặt đã sơ cứu và hô hoán nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng.

Theo người dân địa phương, gia đình nạn nhân mới chuyển về khu vực này sinh sống hơn một tháng. Sự việc đau lòng xảy ra tại hồ bơi cách nhà khoảng 100m khiến hàng xóm không khỏi bàng hoàng.

Đến chiều cùng ngày, nhiều phụ huynh đưa con em đến hồ bơi này đều được nhân viên thông báo tạm nghỉ để phục vụ công tác điều tra.