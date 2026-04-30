“Con ơi, mẹ xin lỗi con… Chúng ta đã tìm con suốt mấy chục năm, cuối cùng cũng tìm được con rồi”, giọng người mẹ cất lên đầy nghẹn ngào.

Sáng 28/4, tại trấn An Bình, huyện Thần Khê, thành phố Hoài Hóa (Hồ Nam, Trung Quốc), bà Vương Quế Lan sau 30 năm xa cách cuối cùng đã ôm chầm lấy cậu con trai Hướng Mộng Thiên, trang QQ đưa tin.

Cảm xúc dồn nén suốt 3 thập kỷ vỡ òa trong nước mắt. Niềm vui đoàn tụ xen lẫn nỗi day dứt khôn nguôi, bởi kẻ gây ra bi kịch chia cắt mẹ con họ lại chính là người quen thân trong gia đình.

“Lúc đó tôi coi cậu ta như em ruột, hoàn toàn không đề phòng gì cả”, nắm tay con trai trở về nhà, bà Vương nghẹn ngào nhớ lại biến cố cách đây 30 năm.

Khi ấy, em gái bà đang quen một chàng trai họ Lưu. Trong khoảng nửa năm qua lại, người này thường xuyên đến nhà chơi, nhiều lần dẫn bé Hướng Mộng Thiên đi chơi nên cả gia đình đều rất tin tưởng. Thời điểm xảy ra vụ việc, em gái bà đi làm xa và đã chia tay với người này, nhưng không hề nói với chị gái.

Lợi dụng sự việc đó, người đàn ông họ Lưu một mình đến nhà, nói dối rằng sẽ đưa đứa trẻ đi chợ rồi tiện thể sang nhà bà ngoại bé gần đó. Vì đã quen biết từ trước, bà Vương không chút nghi ngờ, đồng ý để con trai 4 tuổi đi theo.

Hai ngày sau, khi bà ngoại tìm đến hỏi thăm, gia đình mới bàng hoàng phát hiện đứa trẻ đã bị bắt cóc.

“Lúc đó tôi cảm giác như trời sụp xuống, mất hồn, không còn dũng khí để sống tiếp”, người mẹ nhớ lại. Sau khi biết con không hề được đưa sang nhà bà ngoại, hai vợ chồng đi tìm khắp nơi nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Dù rơi vào tuyệt vọng, suốt hơn 30 năm qua họ chưa từng từ bỏ hy vọng.

Người anh trai của Hướng Mộng Thiên khi đó chưa đầy 5 tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Hai anh em vốn gắn bó nên sau khi em mất tích, cậu bé đi đâu cũng nhờ mọi người giúp tìm em: “Hãy giúp cháu tìm em trai về”.

Khoảnh khắc người mẹ đoàn tụ với con trai. Ảnh: QQ

Ba thập kỷ trôi qua, tình cảm ấy vẫn nguyên vẹn. Trong buổi nhận thân, người anh bật khóc nức nở, nắm chặt tay em như sợ mất thêm lần nữa: “Cảm ơn tất cả những người đã giúp em tôi trở về, đặc biệt là các tình nguyện viên. Nhờ mọi người mà gia đình tôi mới có ngày đoàn tụ”.

Người cha đứng bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt, cẩn thận lấy ra bức ảnh đã gìn giữ hơn 30 năm. Trong ảnh là cậu bé bụ bẫm, đáng yêu.

Qua lời kể của mẹ, một bí mật suốt nhiều năm cũng được giải đáp. Hướng Mộng Thiên sinh đúng ngày 15/8 âm lịch, nên khi nhỏ được gọi là “Trung Thu”. Suốt nhiều năm qua bà không dám đón tết Trung thu - ngày lẽ ra là dịp đoàn viên. Giờ đây, khi con trai đã trở về, gia đình cuối cùng cũng có thể đón một cái tết Trung thu trọn vẹn.

Sau 30 năm lưu lạc, Hướng Mộng Thiên xúc động nói: “May mắn nhất là khi trở về, những người thân ruột thịt vẫn còn. Tôi sẽ chuyển hộ khẩu về đây, gia đình phải được đoàn tụ đầy đủ”.