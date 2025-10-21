Người phụ nữ này cũng bày tỏ nguyện vọng được đón con trai về nuôi dưỡng. Tuy nhiên, hiện nay người phụ nữ này không có mặt tại địa phương và cho biết sẽ có mặt tại trụ sở Công an phường Nha Trang vào sáng 22/10 để làm việc trực tiếp.

Theo Công an phường Nha Trang, sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ người phụ nữ thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm nhận lại con. Cháu bé vẫn đang được Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa tiếp nhận, chăm sóc.

Bé trai 4 tuổi được lực lượng chức năng chăm sóc. Ảnh: N.X

Trước đó, chiều 19/10, một người phụ nữ gọi taxi chở bé trai 4 tuổi đến khách sạn trên đường Trần Phú, được cho là để gặp cha. Khi đến nơi, tài xế liên lạc theo số điện thoại người phụ nữ cung cấp nhưng không ai bắt máy. Tài xế taxi gọi lại cho người phụ nữ đặt xe thì số điện thoại bị ngắt kết nối.

Nghi ngờ có chuyện bất thường, tài xế kiểm tra hành lý của bé và phát hiện bên trong có một số giấy tờ tùy thân mang tên Lê Tấn S., nơi sinh Kanagawa (Nhật Bản), quê quán ở Đà Nẵng. Giấy tờ thể hiện cha là Lê Tấn H., mẹ là Phạm Thị Hạnh Q., đều có quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Nhật Bản.

Cơ quan công an đã lập hồ sơ vụ việc, đồng thời phối hợp với đơn vị chức năng tiếp nhận, chăm sóc bé trai theo quy định.