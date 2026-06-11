Xem video:

Theo MotorBiscuit, đoạn video do chương trình Inside Edition đăng tải cho thấy một xe tuần tra của Sở Cảnh sát hạt Gwinnett đang chuẩn bị rẽ phải tại nút giao có đèn tín hiệu. Cùng thời điểm, một chiếc xe bán tải Chevrolet từ hướng đối diện thực hiện cú rẽ trái qua giao lộ.

Chỉ vài giây sau khi chiếc Chevrolet đi qua, một chiếc Ford F-150 lao tới và xảy ra va chạm với xe bán tải này. Cú đâm mạnh khiến chiếc Chevrolet bị hất lệch hướng, trong khi chiếc Ford tiếp tục lao về phía xe cảnh sát đang dừng gần đó.

Tác động từ vụ va chạm giao thông nghiêm trọng đã khiến một bé trai 7 tuổi ngồi ở ghế phụ trên chiếc Ford F-150 bị văng khỏi vị trí ngồi, rơi lên nắp ca-pô xe tuần tra. Hình ảnh từ camera cho thấy tình huống đặc biệt nguy hiểm, khiến nhiều người lo ngại đứa trẻ có thể bị thương nặng.

Tuy nhiên, điều may mắn là cậu bé gần như không gặp chấn thương nghiêm trọng.

Video từ camera gắn trên người một cảnh sát tại hiện trường ghi lại cảnh em nhỏ trong trạng thái hoảng loạn sau tai nạn. Nữ cảnh sát Arianna James đã nhanh chóng tiếp cận, trấn an và bế em lên xe tuần tra để đảm bảo an toàn.

Sau đó, khi được hỏi về tình trạng sức khỏe, cậu bé cho biết mình vẫn ổn và không quên cảm ơn nữ cảnh sát đã giúp đỡ.

Dù thoát nạn một cách khó tin, giới chức địa phương xác nhận bé trai không thắt dây an toàn vào thời điểm xảy ra tai nạn. Theo cảnh sát, đây là nguyên nhân khiến em bị hất văng khỏi xe khi hai phương tiện va chạm.

Bình luận về vụ việc, hạ sĩ Angela Carter cho rằng việc đứa trẻ chỉ bị một số vết xây xát và bầm tím là điều gần như kỳ diệu.

“Đây là một tình huống vô cùng đáng sợ. Việc đứa trẻ chỉ bị vài vết cắt và bầm tím thực sự là một phép màu. Mọi chuyện hoàn toàn có thể kết thúc theo cách bi thảm hơn rất nhiều”, bà nói.

Các chuyên gia an toàn giao thông cũng nhấn mạnh rằng ngoài việc thắt dây an toàn, trẻ em 7 tuổi cần được ngồi trên ghế nâng phù hợp với độ tuổi và thể trạng. Ghế phải được cố định đúng cách để giảm thiểu nguy cơ bị hất văng khỏi xe trong các vụ va chạm.

Hiện chưa có thông tin chính thức về tình trạng của hai tài xế điều khiển xe Chevrolet và Ford F-150. Nhà chức trách cũng chưa công bố liệu có cá nhân nào bị xử lý hoặc truy cứu trách nhiệm liên quan đến vụ tai nạn hay không. Theo MotorBiscuit, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Theo Motorbiscuit

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!