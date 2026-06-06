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Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra hôm 3/6. Nhiều hành khách đang chờ tàu tại ga Mount Baker bất ngờ phát hiện một chiếc SUV xuất hiện ngay trên đường ray thay vì đoàn tàu như thường lệ.

Khi được lực lượng an ninh tiếp cận và yêu cầu dừng xe, người phụ nữ cho biết bà chỉ đơn giản lái xe đi theo chỉ dẫn từ hệ thống định vị GPS. Hiện chưa rõ bà sử dụng ứng dụng dẫn đường nào, nhưng những chỉ dẫn sai lệch đã đưa chiếc xe đi sâu vào khu vực đường ray tàu điện.

Theo các nhân chứng, nữ tài xế đã điều khiển xe một quãng đường khá dài trước khi phương tiện mắc kẹt tại nhà ga. Một số người có mặt tại hiện trường cho biết họ nghe thấy nhân viên an ninh liên tục giải thích rằng đây là khu vực cấm xe cơ giới lưu thông và yêu cầu bà xuống xe.

Vụ việc khiến tuyến tàu điện số 1 của Sound Transit bị gián đoạn khoảng hai giờ. May mắn, thời điểm chiếc Mazda xuất hiện trên đường ray không có đoàn tàu nào đi qua nên không xảy ra va chạm hay thương vong.

Sau khi được đưa ra khỏi xe, nữ tài xế lớn tuổi được chuyển tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ phải ngắt điện hệ thống đường ray trước khi tiến hành kéo chiếc SUV khỏi hiện trường.

Đoạn video ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc một tài xế có thể đi nhầm vào đường ray tàu điện chỉ vì quá tin tưởng vào hệ thống dẫn đường.

Một số ý kiến chỉ trích người lái xe vì cho rằng bà không đủ khả năng điều khiển phương tiện an toàn. Tuy nhiên, cũng có nhiều bình luận tỏ ra cảm thông, cho rằng người cao tuổi có thể gặp khó khăn trong việc định hướng hoặc thậm chí mắc các vấn đề về trí nhớ.

Đáng chú ý, nhiều người dùng mạng xã hội đã dành lời khen cho người quay video tại hiện trường vì không cố tình ghi hình cận cảnh nữ tài xế sau khi bà xuống xe, giúp bảo vệ sự riêng tư của người liên quan.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố liệu người phụ nữ có phải đối mặt với bất kỳ hình thức xử phạt nào hay không. Nguyên nhân chính xác dẫn đến việc chiếc Mazda xuất hiện trên đường ray vẫn đang được làm rõ.

Theo Motorbiscuit

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