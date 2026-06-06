Vụ cháy xe điện khiến một đoạn phố sầm uất tại thành phố Birmingham (Anh) bị tê liệt trong nhiều giờ, khi lực lượng cứu hoả cố gắng kiểm soát đám cháy.

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Theo Newsflare, vụ cháy xảy ra vào tối 1/6, khi chiếc xe điện Nissan đậu cạnh trạm sạc nhanh ESB Energy. Hiện trường đám cháy ghi nhận trời đang mưa khá lớn.

Sở Cứu hỏa West Midlands cho biết, đơn vị này nhận được cuộc gọi lúc 19h47 về một vụ cháy xe. Lập tức 3 chiếc xe chuyên dụng cùng khoảng 15 lính cứu hỏa từ các trạm Kings Norton, Bournbrook và Billesley đã được điều đến hiện trường.

Ngay lập tức, các sĩ quan cảnh sát West Midlands đã thiết lập một hàng rào an toàn xung quanh tuyến đường khi công tác chữa cháy diễn ra. Đến 22h15, vụ cháy xe cơ bản được kiểm soát, nhưng ngọn lửa vẫn âm ỉ ở phía gầm xe, nơi chứa các khối pin.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy.

Dù được đánh giá là cháy lâu và khó kiểm soát hơn so với xe xăng dầu, tuy nhiên các nghiên cứu cho thấy khả năng bị cháy của xe điện là rất thấp.

Nghiên cứu do AutoInsuranceEZ, một công ty bảo hiểm của Mỹ thực hiện, dựa trên dữ liệu từ Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia (NTSB) và Cục Thống kê Giao thông Vận tải (BTS) cho thấy, xe điện chạy pin chỉ có 0,025% khả năng bị cháy, so với tỷ lệ 1,5% của xe động cơ đốt trong và 3,4% của xe hybrid.

Nghiên cứu tiết lộ rằng xe chạy bằng xăng và dầu diesel gặp phải 1.530 vụ cháy trên 100.000 xe, trong khi chỉ có 25 trong số 100.000 xe chạy hoàn toàn bằng điện bốc cháy trong năm 2025. Điều này đồng nghĩa, tỷ lệ cháy của xe điện chỉ bằng 1/61 so với xe sử dụng xăng, dầu.

(Theo Newsflare, AutoInsuranceEZ)

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