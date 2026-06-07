Vụ việc xảy ra vào sáng 3/6 gần quảng trường cảng Nafpaktos, thị trấn ven biển nằm ở phía tây Hy Lạp. Theo hình ảnh từ camera giám sát của một cửa hàng gần hiện trường, người phụ nữ 39 tuổi vừa đưa con gái tới chiếc Volkswagen Polo màu đỏ và đang tháo dây an toàn cho bé khỏi ghế trẻ em ở hàng ghế sau.

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Sau khi đưa con ra khỏi xe, hai mẹ con bắt đầu di chuyển về phía cửa phụ bên phải. Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, người mẹ bất ngờ bế thốc con gái lên và chạy nhanh về phía cửa hàng gần đó. Quyết định được đưa ra trong tích tắc này đã giúp cả hai thoát khỏi tai nạn nghiêm trọng.

Ngay sau đó, một chiếc Mercedes-Benz S-Class thế hệ W126 do một tài xế 75 tuổi điều khiển bất ngờ mất lái, lao sang làn đường đối diện trước khi đâm vào nhiều xe máy đang đỗ và chiếc Volkswagen Polo của người phụ nữ.

Theo các nhân chứng, tiếng động cơ gầm lớn bất thường đã khiến người mẹ nhận ra nguy hiểm đang lao tới. Chính phản xạ nhanh chóng đã giúp cô đưa con gái ra khỏi khu vực va chạm chỉ trong gang tấc.

Hình ảnh camera cho thấy chiếc sedan cỡ lớn tiếp tục lao đi sau cú va chạm đầu tiên. Một người đàn ông đi bộ gần hiện trường cũng phải chạy vội vào bên trong cửa hàng để tránh các mảnh vỡ văng ra từ vụ tai nạn.

Chiếc Mercedes sau đó còn va quệt vào một chiếc Peugeot 3008 và suýt đâm trúng thêm một chiếc Volkswagen Polo khác trước khi dừng lại.

Trao đổi với CNN Hy Lạp, người mẹ vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc. "Tôi vào tiệm bánh mua đồ ăn cho con và để bé ngồi ở ghế sau. Khi chuẩn bị rời đi, bé nói muốn ra ngoài một lát nên tôi tháo dây an toàn và bế bé xuống xe. Thật may mắn là con muốn ra ngoài vào đúng thời điểm đó. Nếu tôi để bé ngồi lại trong xe, có thể con đã không qua khỏi", người phụ nữ chia sẻ.

May mắn là vụ tai nạn không gây thương vong, dù mức độ nguy hiểm được đánh giá là rất lớn.

Sau khi người dân địa phương tập trung tại hiện trường, nhiều người đã tới hỏi chuyện tài xế điều khiển chiếc Mercedes. Theo các nhân chứng, người đàn ông lớn tuổi dường như không nhận thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của vụ việc vừa xảy ra.

Ông cho biết không rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn và nghi ngờ chân ga có thể đã gặp trục trặc. Tài xế này cũng nói rằng mình không có đủ thời gian để đạp phanh và thậm chí không kịp đánh lái để tránh va chạm.

Giới chức Hy Lạp xác nhận tài xế có kết quả kiểm tra âm tính với rượu bia. Người này không bị thương nhưng đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có hành vi lái xe nguy hiểm.

Cơ quan chức năng đã thu hồi giấy phép lái xe của người đàn ông 75 tuổi ngay sau vụ tai nạn. Bộ Giao thông Vận tải Hy Lạp sẽ tiếp tục đánh giá tình trạng sức khỏe và khả năng điều khiển phương tiện của ông trước khi đưa ra quyết định có cho phép lái xe trở lại hay không.

Vụ việc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Hy Lạp, khi nhiều người cho rằng phản xạ nhanh chóng của người mẹ đã giúp ngăn chặn một bi kịch có thể xảy ra chỉ trong vài giây.

Theo Carscoops

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