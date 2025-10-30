Ngày 30/10, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, đơn vị cấp cứu cho bệnh nhi P.H.A (7 tuổi, quê Ninh Bình) bị bỏng nặng do chiếc xe bánh bao của gia đình bất ngờ bị đổ, khiến nồi nước sôi văng trúng. Thời điểm nhập viện, bé A. bị bỏng độ III-IV trên hơn 50% diện tích cơ thể, kèm theo tình trạng sốc bỏng, nhiễm trùng huyết và chèn ép khoang do bỏng - những biến chứng đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Đội ngũ bác sĩ Khoa Bỏng chỉnh trực và Khoa Hồi sức tích cực Chống độc đã khẩn trương triển khai phác đồ điều trị tích cực: Hồi sức chống sốc, rạch giải áp bỏng, cắt lọc vùng mô hoại tử và sử dụng kháng sinh mạnh để kiểm soát nhiễm trùng. Sau gần 2 tháng điều trị, bệnh nhi đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, được ghép da che phủ vùng bị bỏng.

Hiện sức khỏe của bệnh nhi A. dần ổn định. Ảnh: BVCC

BS.CKI Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Phó Trưởng Khoa Bỏng chỉnh trực và Khoa Hồi sức tích cực Chống độc cho biết: "Bỏng nước sôi là tai nạn sinh hoạt thường gặp nhưng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Phòng ngừa luôn là cách bảo vệ tốt nhất cho con".

Bác sĩ Ngà cảnh báo, các bậc phụ huynh tuyệt đối không để trẻ lại gần bếp núc, nồi nước sôi hay bếp gas khi đang nấu nướng. Các vật dụng nguy hiểm cần đặt cao hoặc khóa chặt, đồng thời luôn giám sát trẻ và dạy các em nhận biết nguy hiểm để tránh xa khu vực nấu ăn.

Khi xảy ra tai nạn bỏng, cần xử trí đúng cách ngay lập tức. Trước tiên, làm mát vùng bỏng bằng nước sạch, mát trong 10-20 phút. Tuyệt đối không bôi kem, dầu, kem đánh răng hay thuốc dân gian lên vết thương vì có thể gây nhiễm trùng. Sau đó che phủ bằng gạc sạch và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được điều trị kịp thời.