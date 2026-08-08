Ngày 8/8, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra sau sự cố y khoa xảy ra tại Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng.

Theo đó, đoàn kiểm tra có nhiệm vụ đánh giá toàn diện quá trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, phẫu thuật, hồi sức và chuyển viện đối với bệnh nhi.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ cho biết, đây là sự cố rất đáng tiếc. Qua rà soát ban đầu, cơ quan chuyên môn chưa ghi nhận biểu hiện thờ ơ hay tắc trách của đội ngũ y, bác sĩ.

Quan điểm của Sở Y tế Phú Thọ là nếu phát hiện sai sót sẽ xử lý nghiêm, không né tránh trách nhiệm và không có trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, việc đánh giá chuyên môn và xác định nguyên nhân tử vong phải chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng nơi xảy ra vụ việc vụ bé trai 8 tuổi tử vong sau phẫu thuật ruột thừa. Ảnh: NL

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 1/8, Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng tiếp nhận bệnh nhi L.N.G.H. (8 tuổi, trú xã Tây Cốc) trong tình trạng sốt, đau bụng quanh rốn và hố chậu phải, buồn nôn, ăn kém.

Kết quả siêu âm và chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh theo dõi viêm ruột thừa. Sau khi thực hiện các xét nghiệm và hội chẩn, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định phẫu thuật. Gia đình được giải thích về những nguy cơ có thể xảy ra và đồng ý thực hiện.

Khoảng 22h50 cùng ngày, bệnh nhi được chuyển lên phòng mổ. Ca phẫu thuật kết thúc lúc 23h40, chưa ghi nhận diễn biến bất thường.

Ít phút sau, trong giai đoạn hồi tỉnh, bệnh nhi xuất hiện bất thường về hô hấp và tuần hoàn. Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng lập tức kích hoạt “báo động đỏ” toàn viện, huy động nhân lực cấp cứu và liên hệ các bệnh viện tuyến tỉnh hỗ trợ chuyên môn.

Rạng sáng 2/8, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ có mặt, trực tiếp tham gia hội chẩn, hồi sức cho bệnh nhi.

Sau quá trình cấp cứu, các bác sĩ thống nhất chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Ê-kip chuyển viện gồm nhân viên y tế của cả 3 cơ sở, duy trì hồi sức trong quá trình vận chuyển.

Bệnh nhi được tiếp nhận tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc lúc 5h44 trong tình trạng suy hô hấp nặng, tuần hoàn không ổn định. Dù được điều trị tích cực, bệnh nhi không qua khỏi vào sáng cùng ngày.

Sau sự việc, Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng đã cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan chức năng; đồng thời thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ gia đình chi phí mai táng.