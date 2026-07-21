Liên quan vụ cháy xe khách giường nằm trên Quốc lộ 1 qua TP Đồng Nai rạng sáng nay (21/7), có 7 người đã tử vong và 5 người bị thương.

Bác sĩ Nguyễn Đức Phước, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đơn vị tiếp nhận 6 nạn nhân. Sau khi sơ cứu, 3 người được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, 2 bệnh nhi chuyển lên tuyến trên và một người đang điều trị tại đây.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai thăm hỏi, động viên các bệnh nhân. Ảnh: A.X

Hai bệnh nhi là bé trai N.T.T. (sinh năm 2019) và bé gái N.N.T.D. (sinh năm 2024, cùng ngụ phường Hố Nai). Do tình trạng nặng, cả hai được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM).

3 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất gồm anh N.V.T (sinh năm 1989) và vợ là chị N.T.N.B (sinh năm 1991). 2 bệnh nhi đang điều trị tại TPHCM là con của hai anh chị.

Theo các bác sĩ, anh T. bị bỏng độ I-II ở hai tay và chân, diện tích khoảng 20% cơ thể. Chị B. bị bỏng vùng đầu, tay và chân với diện tích tương tự. Hiện cả hai tỉnh táo, sức khỏe ổn định và đang được điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng.

Nạn nhân thứ 6 bị bỏng nhẹ nhưng sau khi nghe tin người thân tử vong đã quay lại hiện trường và không nhập viện.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai đã đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất thăm hỏi các bệnh nhân và hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi người và 20 triệu đồng cho hai bệnh nhi ở TPHCM.

Ông Út đề nghị bệnh viện tập trung các điều kiện tốt nhất để cứu chữa nạn nhân, kịp thời báo cáo nếu gặp khó khăn về trang thiết bị, máy móc hoặc công nghệ.

Theo thông tin ban đầu, hơn 2h ngày 21/7, xe khách biển số 50E-447.XX do tài xế Trần Thanh Hải (sinh năm 1985, quê tỉnh Khánh Hòa) điều khiển theo hướng từ Khánh Hòa đi TPHCM. Khi đến đoạn Km1839 trên Quốc lộ 1, đoạn qua ấp Hưng Thịnh (xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai) chiếc xe bất ngờ lao vào lan can bên đường rồi bốc cháy. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 hành khách tử vong, 5 người bị thương được đưa đến các bệnh viện cấp cứu.