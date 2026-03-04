Theo Cục An toàn thực phẩm, đơn vị này nhận được thông tin trên địa bàn phường Vũng Tàu ghi nhận các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Bác sĩ thăm khám cho trường hợp bệnh nhi nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu. Ảnh: Linh Chi

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng, bệnh viện nơi điều trị bệnh nhân tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho ca nặng, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Đồng thời, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc trên; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Đáng chú ý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị tổ chức điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến việc xảy ra liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì trên địa bàn TPHCM trong thời gian gần đây và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung truyền thông vào nhóm cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm liên quan đến thức ăn đường phố.

Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm, nhất là an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Ngành chức năng phường Vũng Tàu làm việc với chủ tiệm bánh mì trên đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu), chiều 3/3. Ảnh: Quang Hưng

Như VietNamNet đã thông tin, tính đến 7h sáng 4/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã tiếp nhận điều trị cho tổng cộng 54 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Trong số này có 24 người đang điều trị tại Khoa Nhiễm, 11 người tại Khoa Nhi, số còn lại tại các khoa Nội; Tim mạch lão hóa và chờ ở phòng lưu.

Các bệnh nhân đều cho biết trước đó họ ăn bánh mì tại một tiệm trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu, sau đó xuất hiện các triệu chứng bất thường và phải vào viện cấp cứu.

Hiện nay, ngành chức năng phường Vũng Tàu đã yêu cầu tiệm bánh mì liên quan trên tạm ngưng hoạt động để xác minh, làm rõ nguyên nhân.