Tối 19/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị một người đàn ông, nghi là cha ruột, bạo hành giữa đường phố Hà Nội.

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Theo đoạn clip dài khoảng 30 giây, vụ việc xảy ra trước khu vực cây xăng Lương Yên. Một người đàn ông dừng xe máy giữa đường rồi liên tục dùng chân đá mạnh vào đầu và mặt một bé trai khoảng 5 - 6 tuổi.

Dù bé trai đã ngã xuống đường và khóc thét trong hoảng sợ, người đàn ông vẫn không dừng lại. Trên xe máy lúc đó còn có một bé nhỏ khác, được cho là em của nạn nhân, chứng kiến toàn bộ sự việc.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, người đàn ông nổi giận vì bé trai làm rơi dép khi đang được chở trên xe máy.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng bức xúc, phẫn nộ, yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra và bảo vệ hai đứa trẻ.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng cho biết đã tiếp nhận thông tin, đang xác minh, làm rõ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện hành vi bạo hành trẻ em.