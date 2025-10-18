Chị Lã Th. Th. H. (SN 1986, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) – mẹ của bé trai 8 tuổi bị hành hung – vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại: “Tôi đang ở TPHCM thì xem được clip con mình bị người lớn tát vào mặt.

Hình ảnh chị H. mang đơn đến công an trình báo về vụ việc.

Lúc đó, tim tôi như ngừng đập. Tôi lập tức đặt vé máy bay, bay ra Hà Nội trong đêm để đưa con đi khám, kiểm tra sức khỏe”.

Trước khi lên máy bay, chị H. đã đăng tải đoạn clip ghi lại vụ việc lên mạng xã hội, với mong muốn tìm được người đã hành hung con mình để giải quyết.

Đến trưa 17/10, không thấy phía đối phương phản hồi, gia đình chị H. đã trình báo sự việc tới Công an phường Bồ Đề và cung cấp đoạn clip ghi lại toàn bộ vụ việc.

Vài giờ sau, người đàn ông đánh cháu bé chủ động liên hệ, bày tỏ mong muốn hòa giải và gửi lời xin lỗi đến bé trai cùng gia đình chị H.

Chị H. cho biết: “Họ gọi điện xin lỗi, thái độ rất cầu thị. Tôi cảm nhận được sự chân thành nên đã đồng ý hòa giải, thậm chí còn gọi lại cho công an xin rút đơn tố cáo.”

Qua tìm hiểu, chị H. xác nhận người đàn ông tát con trai mình không phải là bố của bé bị ném bóng như thông tin ban đầu, mà là ông ngoại (khoảng 45–50 tuổi) khi đó đang đứng trông cháu. Gia đình họ cũng thuộc diện khó khăn.

“Không vì cái tát con trai mình phải chịu mà đẩy người ta vào tù. Tôi chỉ mong họ hiểu ra bài học và không lặp lại sai lầm. Nếu sự việc bị xử lý hình sự, tôi sẽ làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho họ,” chị H. chia sẻ.

Vụ việc gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng

Theo chị H., vụ việc xảy ra vào khoảng 20h54 tối 16/10 tại khu vui chơi trẻ em Zin Zin (ngõ 268/21/55 Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội). Khi đó, con trai chị đang chơi ném bóng nhựa cùng nhóm bạn thì vô tình ném trúng một bé khác.

Hình ảnh bé trai bị người đàn ông tát vào mặt. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau đó, một người đàn ông lớn tuổi – được xác định là ông ngoại của bé bị ném trúng – tiến đến, tát mạnh vào mặt cháu bé 8 tuổi, khiến bé bị sưng má và ù tai.

“Hành động đó khiến tôi bị sốc. Trẻ con đang vui chơi, có va chạm là điều bình thường. Là người lớn, sao lại chọn cách giải quyết bằng bạo lực như vậy?”, chị H. bức xúc nói.

Gia đình chị H. sau đó đã đưa cháu bé đi khám. Kết quả ban đầu xác định bé bị sưng má, còn tình trạng tai đang được theo dõi thêm. Tuy nhiên, thời điểm đó, người đàn ông liên quan vẫn chưa có động thái xin lỗi hay liên hệ giải quyết.

Lãnh đạo Công an phường Bồ Đề xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của chị H. và đang trong quá trình điều tra, làm rõ vụ việc.

Về phía gia đình nạn nhân, chị H. chia sẻ mong muốn: “Chỉ cần giải quyết ở mức hành chính là được. Tôi không muốn đẩy người ta vào tù, chỉ mong họ biết sai và không tái phạm. Dạy trẻ con không thể bằng bạo lực, mà phải bằng yêu thương”.