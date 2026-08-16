MS 2026.219

Con gái ú ớ trong cơn đau

Mỗi lần nhìn con gái chịu đựng cơn đau nhưng không thể nói được, chỉ phát ra những tiếng ú ớ, lòng chị Nguyễn Thị Giang (SN 1991) lại quặn thắt. Những tiếng cười đùa, giọng nói hồn nhiên của Linh ngày nào đã không còn, thay vào đó giờ chị chỉ có thể giao tiếp với con thông qua ánh mắt, cử chỉ.

Bệnh ung thư não biến chứng khiến Linh không nói được

Chị Giang rơm rớm nước mắt kể: tháng 5/2025, sau khi hoàn thành kỳ thi học kỳ 2, Linh bắt đầu xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội, buồn nôn liên tục và ngủ li bì. Tình trạng kéo dài đến ngày thứ ba, khi thấy con nôn nhiều, chị vội vã đưa con đến Bệnh viện Bạch Mai khám.

Kết quả thăm khám cho thấy Linh bị giãn não thất và có khối u ở vùng não. Linh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu, sau đó tiếp tục điều trị tích cực tại bệnh viện trong 21 ngày.

Sau đó, Linh được chuyển đến Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) để lấy mẫu sinh thiết. Kết quả xác định có khối u ác tính trong não.

Bệnh tiến triển nhanh khiến sức khỏe của cô bé ngày càng suy giảm. Hiện Linh không còn nói được, mọi nhu cầu và cảm giác đau đớn chủ yếu được biểu đạt qua ánh mắt, cử chỉ hoặc những tiếng ú ớ.

Linh vừa bắt đầu đợt điều trị hóa chất kết hợp xạ trị đầu tiên. Quá trình điều trị dự kiến còn kéo dài.

Mẹ đơn thân gồng gánh trong khó khăn

Gia đình chị Giang thuộc diện khó khăn tại địa phương. Năm 2012, chị kết hôn, hai năm sau chị đón con gái đầu lòng là Linh, đến năm 2016, khi con thứ hai là Nguyễn Bảo Nhi được 3 tháng tuổi, vợ chồng chị ly hôn. Cũng trong năm đó, mẹ ruột chị qua đời.

Một mình nuôi hai con, chị Giang trở về nương tựa vào người cha già. Gần 10 năm qua, bốn người trong gia đình gồm chị, hai con và người cha đã 70 tuổi sống cùng nhau.

Chị Giang có 6 anh chị em nhưng hoàn cảnh của ai cũng khó khăn, mọi người đều đi làm ăn xa nhà. Trước khi Linh mắc bệnh, chị Giang làm công nhân may tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, thu nhập khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền này được dùng để lo cho hai con ăn học và chăm sóc người cha tuổi cao. Phương Linh và em gái Bảo Nhi đều ngoan ngoãn, chăm học.

Bệnh ảnh hưởng đến mắt bên phải của Linh khiến thị lực của em yếu dần

Tuy nhiên, từ khi Linh mắc bệnh, chị Giang phải đưa con đi điều trị, công việc làm bập bõm nên lương không ổn định. Trong khi chi phí điều trị của con tốn kém.

Hơn một năm điều trị khiến gia đình phải chi trả nhiều khoản, từ viện phí, thuốc ngoài danh mục bảo hiểm đến chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian đưa con điều trị tại Hà Nội. Những khoản tiền tích cóp trước đó nhanh chóng cạn kiệt. Để tiếp tục điều trị cho con, gia đình đã vay mượn khoảng 96 triệu đồng.

Chị Giang cho biết, bác sĩ nói bệnh của Linh diễn biến nhanh. Hiện điều chị mong muốn là Linh tiếp tục có điều kiện điều trị, nhưng hiện chị Giang không còn khả năng xoay xở.

“Mới chỉ có một năm mà con tôi đã không còn nói được nữa. Tôi biết bệnh của con rất nặng nhưng không ngờ diễn biến nhanh như thế. Giờ tôi chỉ mong giữ được tính mạng cho con, nhưng gia cảnh kiệt quệ lắm rồi”, chị Giang chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Phan, Trưởng thôn Mới, xác nhận Phương Linh là con gái chị Giang, một người mẹ đơn thân đang nuôi hai con nhỏ. Hiện bé Linh đang điều trị ung thư não.

“Hoàn cảnh của gia đình chị Giang đang gặp khó khăn do chi phí điều trị cho cháu Linh kéo dài và tốn kém”, ông Phan chia sẻ.

Lúc này, chị Giang rất cần cộng đồng chung tay hỗ trợ để giúp con gái chị có cơ hội tiếp tục chữa bệnh.

Bạn đọc giúp em Nguyễn Phương Linh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.219 (em Nguyễn Phương Linh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Giang (mẹ của Linh) theo địa chỉ: Thôn Mới, xã Hoà Phú, TP Hà Nội. Số điện thoại: 0349312533.

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