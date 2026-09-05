TPHCM:

Ngày 5/9, UBND phường Dĩ An (TPHCM) phát thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở khu phố Chiêu Liêu A.

Trước đó, vào khoảng 11h29 ngày 3/9, qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, một người phụ nữ che kín mặt đã đặt bé trai tại khu vực trước nhà số 601, đường ĐT743A, khu phố Chiêu Liêu A.

Thời điểm được người dân phát hiện, bé trai khoảng 5 ngày tuổi, nặng 2,5kg. Bé tỉnh táo, sức khỏe bình thường, chưa rụng rốn và không có thương tích.

Bé được quấn trong khăn màu hồng, mặc áo thun trắng, bên cạnh có một bình sữa, một số đồ dùng chăm sóc trẻ sơ sinh và một bức thư tay.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi được người dân chăm sóc. Ảnh: UBND phường Dĩ An

Trong bức thư gửi lại, người mẹ bày tỏ hoàn cảnh bế tắc, khó khăn nên không đủ điều kiện nuôi dưỡng, đồng thời gửi lời xin lỗi và tha thiết mong gia đình tốt bụng cưu mang, chăm sóc con giúp mình. Mẹ của bé cũng cho biết cháu sinh ngày 29/8/2026 và gửi gắm tên đặt cho con là Trương Nguyễn Trường An.

Em bé đang được bà Nguyễn Thị T., chủ ngôi nhà số 601, tạm thời nhận chăm sóc và nuôi dưỡng trong thời gian chờ chính quyền địa phương giải quyết theo quy định.

Chính quyền địa phương đề nghị ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé nhanh chóng liên hệ với UBND hoặc Công an phường Dĩ An để làm thủ tục nhận lại trẻ. Sau 30 ngày kể từ ngày phát thông báo, nếu không có thân nhân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ tiến hành đăng ký khai sinh cùng các thủ tục pháp lý liên quan cho cháu bé theo đúng quy định của pháp luật.