Trưa 5/9, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến ba người trong một gia đình thương vong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: NT

Theo thông tin ban đầu, vào khuya ngày 4/9, người dân sống gần ki-ốt bán rau củ trên đường TTN12 phường Đông Hưng Thuận, nghe thấy tiếng động lớn như tiếng nổ. Khi chạy đến kiểm tra, người dân phát hiện lửa đã bùng lên dữ dội từ căn nhà đồng thời là sạp bán rau củ của gia đình ông T.

Khói lửa nhanh chóng lan rộng. Trong lúc hoảng loạn, người con gái đã kịp thời hỗ trợ đưa mẹ ra ngoài, riêng ông T. bị mắc kẹt lại bên trong.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận cùng lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM) nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Nhiều đồ đạc bên trong căn nhà bị hư hại. Ảnh: TN

Sau ít phút, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Khi tiến vào bên trong kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông T. đã tử vong và đưa thi thể ra ngoài. Người vợ bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu, còn người con gái bị bỏng nhẹ.

Được biết, gia đình ông T. thuê ki-ốt này để sinh sống và kinh doanh buôn bán rau củ hơn 7 năm nay.

Nuyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.