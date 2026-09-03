Ngày 3/9, Công an phường Tây Thạnh (TPHCM) phát thông báo tìm lai lịch, thân nhân của một nam giới được phát hiện tử vong trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 6h15 ngày 28/8, người dân lưu thông qua khu vực cổng Khu công nghiệp Tân Bình phát hiện một người đàn ông nằm bất động tại điểm dừng xe buýt trên đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định người này đã tử vong.

Hiện trường phát hiện người đàn ông tử vong tại trạm xe buýt. Ảnh: CACC

Theo công an, nạn nhân khoảng 35-45 tuổi, cao khoảng 1,65m, vóc dáng gầy. Người này có hình xăm ở tay phải và chân phải. Khi được phát hiện, nạn nhân mặc áo khoác màu vàng có sọc xanh đen, quần dài màu đen.

Công an phường Tây Thạnh đề nghị người dân biết thông tin hoặc là thân nhân của nạn nhân liên hệ đơn vị để phối hợp giải quyết vụ việc.