Theo thông báo từ CLB, quyết định được đưa ra trên cơ sở đề xuất của chính ông Đặng Trần Chỉnh, khi ông mong muốn có sự thay đổi về công việc trong giai đoạn mới, đồng thời cân nhắc đến yếu tố tuổi tác và sức khỏe. BLĐ đội bóng đã chấp thuận nguyện vọng này khi xác nhận ông Đặng Trần Chỉnh thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CLB Bóng đá Becamex TP.HCM, đồng thời chấm dứt toàn bộ các nhiệm vụ đang đảm nhận tại đội bóng nhằm tạo điều kiện để CLB kiện toàn bộ máy, hướng đến những bước chuyển mình trong thời gian tới.

CLB Becamex TP.HCM gửi lời cảm ơn tới HLV Đặng Trần Chỉnh

Theo thông báo của CLB, từ khi gia nhập và gắn bó với bóng đá Bình Dương từ năm 2009, ông Đặng Trần Chỉnh là một trong những nhân vật có nhiều đóng góp trong quá trình phát triển của đội bóng. Ông đồng hành cùng CLB qua nhiều giai đoạn thăng trầm, từ những thời kỳ thành công cho đến lúc đội bóng đối mặt với không ít khó khăn và áp lực.

Becamex TP.HCM cũng nhấn mạnh, trong thời gian làm việc, ông Đặng Trần Chỉnh luôn lựa chọn đứng về phía CLB, sẵn sàng đối diện với áp lực và dư luận, đặc biệt ở những thời điểm khó khăn khi đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng hoặc người điều hành đội bóng.

Dù thừa nhận sẽ có nhiều góc nhìn khác nhau về những quyết định chuyên môn và công tác quản lý của ông Đặng Trần Chỉnh, CLB cho rằng sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của ông trong gần hai thập kỷ là điều cần được trân trọng và ghi nhận.

Liên quan tới đội bóng đất Thủ, trước đó đã bổ nhiệm người cũ CLB Ninh Bình Gerard Albadalejo Castano làm HLV trưởng Becamex TPHCM.