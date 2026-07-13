Ngày 13/7, tuyển Việt Nam có trận đấu tập cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Đối thủ của Xuân Son và các đồng đội là Gangwon FC – đội bóng đang thi đấu tại K-League 1. Đây được xem là thử thách rất đáng chờ đợi với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik trước khi chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026.

So với hai "bại tướng" của tuyển Việt Nam trước đó là Siheung FC và Yongin FC, Gangwon FC được đánh giá cao hơn nhiều. Đại diện K-League 1 nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, thể lực, chuyển đổi trạng thái nhanh, luôn nằm trong những đội cạnh tranh ngôi vô địch tại K-League. Hiện tại, Gangwon FC đang đứng thứ ba tại giải VĐQG Hàn Quốc với 27 điểm.

Tuyển Việt Nam có 2 trận thắng ở Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Trước trận đấu này, tuyển Việt Nam có một "lộ trình" phù hợp, với việc tăng dần độ khó trong 3 trận đấu tập tại Hàn Quốc. Điều này là rất cần thiết trong giai đoạn HLV Kim Sang Sik có nhiều sự thử nghiệm, bên cạnh đó những gương mặt mới ở tuyển Việt Nam cũng có cơ hội để thể hiện mình.

Nhưng ở trận đấu với Gangwon FC, cả HLV Kim Sang Sik và các học trò đều phải làm tốt nhất. Với HLV Kim Sang Sik, ông có sự đánh giá chi tiết, kỹ lưỡng hơn với những phương án về lối chơi, nhân sự.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều khả năng sử dụng đội hình mạnh nhất để nắm rõ tuyển Việt Nam vận hành như thế nào, hiệu quả ra sao khi đối đầu với một đối thủ "cứng" thực sự.

Xuân Son là quân bài rất quan trọng với HLV Kim Sang Sik. Ảnh: VFF

Trong khi đó, các tuyển thủ Việt Nam cũng hiểu rằng nếu để mất điểm ở trận đấu này, họ có thể khó cạnh tranh vị trí, thậm chí mất luôn suất dự ASEAN Cup 2026.

Ở hai trận vừa qua, hàng công tuyển Việt Nam ghi tới 8 bàn thắng. Những Hai Long, Xuân Son, Đình Bắc phần nào giúp HLV Kim Sang Sik yên tâm. Còn ở hàng phòng ngự, việc chỉ để thủng lưới 1 bàn rõ ràng mang tới tín hiệu tích cực, nhưng chưa phải là sự đảm bảo tuyệt đối.

Do đó, cuộc đọ sức với đối thủ top đầu giải K-League như Gangwon FC buộc tuyển Việt Nam phải chơi hết khả năng, đa dạng các phương án tấn công, duy trì cự ly đội hình kỷ luật và giữ sự tập trung cao độ trong khâu phòng ngự.

Nói cách khác, nếu như HLV Kim Sang Sik phải tung chiêu để kiểm nghiệm sức mạnh của tuyển Việt Nam, thì các học trò cũng phải làm được những gì mà ông thầy người Hàn Quốc yêu cầu, để cuộc đối đầu với Gangwon FC thu được nhiều kết quả nhất.